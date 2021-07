James Gunn veut faire un western avec le casting de Suicide Squad

Un western pourrait-il être dans les cartes pour James Gunn ? Au début du mois prochain, le dernier film de Gunn La brigade suicide sortira simultanément en salles et sur HBO Max. Plus tard cette année, Gunn reviendra aux studios Marvel des films DC pour commencer la production le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 avec un spécial vacances pour Disney+. Certes, s’ennuyant un peu du genre de film de super-héros, Gunn a évoqué la possibilité de faire un western.

Dans une récente interview avec The Irish Times, James Gunn parlé de La brigade suicide et l’état actuel des films de super-héros. Gunn craint que, malgré la popularité actuelle de ce genre de films, ce ne soit qu’une question de temps avant que les gens ne s’en lassent et que le genre s’atténue. Comme expliqué dans l’interview, le gardiens de la Galaxie et La brigade suicide Le réalisateur souligne ce qui s’est passé avec les films de cow-boy et les films de guerre comme ce qui pourrait être la prochaine étape pour les films de bandes dessinées.

« Nous connaissons la façon dont les films de cow-boys se sont déroulés et la façon dont se sont déroulés les films de guerre. Je ne sais pas, je pense qu’il n’est pas nécessaire d’être un génie pour mettre deux et deux ensemble et voir qu’il y a un cycle dans ce genre de films, vous savez et que le seul espoir pour l’avenir de la bande dessinée et des films de super-héros est de les changer. Ils sont vraiment stupides. Et ils sont surtout ennuyeux pour moi en ce moment. «

Alors que les films occidentaux ne sont pas aussi populaires auprès du grand public qu’auparavant, Gunn est personnellement un fan du genre. En fait, il espère même faire un western lui-même à un moment donné de sa carrière, même si les films de cow-boy ne sont pas ce qui est « à la mode » en 2021. Se rendant sur Twitter pour développer ses commentaires sur les films de cow-boy, Gunn a admis qu’il espère toujours pour diriger un western, et il serait tout aussi disposé à ramener le casting de La brigade suicide pour le projet.

« Malgré tout cela, j’ai toujours envie de faire un western. Et j’utiliserais volontiers l’ensemble du casting de La brigade suicide encore.

Écrit et réalisé par Gunn, La brigade suicide ramène de nombreux personnages du film de David Ayer en 2016, dont Margot Robbie dans Harley Quinn, Joel Kinnaman dans Rick Flag, Jai Courtney dans Captain Boomerang et Viola Davis dans Amanda Waller. Les nouveaux venus dans le casting incluent Idris Elba comme Bloodsport, John Cena comme Peacemaker, Daniela Melchior comme Ratcatcher II, Sylvester Stallone comme King Shark, Peter Capaldi comme The Thinker, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Michael Rooker comme Savant, Pete Davidson comme Blackguard , et Nathan Fillion en tant que TDK, parmi beaucoup d’autres.

La brigade suicide sortira en salles et sur HBO Max le 6 août 2021. On ne sait pas encore si et quand Gunn développera un film occidental, mais s’il ne contenait qu’une petite poignée des acteurs énumérés ci-dessus, ce serait certainement vaut la peine d’être vérifié. Comme Gunn le dit, il en a probablement fini avec Marvel après gardiens de la GalaxieVol. 3, peut-être un western avec Robbie, Elba et Cena pourrait être le prochain. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Gunn dans The Irish Times.

