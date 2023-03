James Gunn va écrire et réaliser le prochain film Superman: Legacy de DC Universe

L’univers DC Superman : Héritage le film serait entre de bonnes mains, car James Gunn On dit qu’il assume à la fois l’écriture et la réalisation du film. Gunn est bien connu dans le genre des films de super-héros pour son travail avec Marvel sur le gardiens de la Galaxie la franchise. Alors que l’univers étendu de DC touche à sa fin avec seulement quelques films restants, DC Studios se prépare à lancer un nouvel univers DC intitulé Chapitre 1 : Dieux et monstres. Les premiers projets annoncés dans le cadre du chapitre 1 ont été révélés en janvier 2023 par Gunn et Peter Safran et comprenaient Superman : Héritage. Le film devrait offrir une nouvelle vision du super-héros emblématique.

Dans une récente interview avec ComicPop sur YouTube, l’auteur de bandes dessinées de DC Tom King discuté du comité créatif de DC Studios, mais l’interview a depuis été rendue privée. Dans l’interview, King a fait allusion à l’implication de James Gunn dans le prochain Superman film. Selon King, Gunn est à la fois l’auteur et le réalisateur du prochain film Superman et est la force motrice de l’univers DC. Aux côtés de Peter Safran, Gunn a été activement impliqué dans la création du nouvel univers DC et a contacté un groupe de scénaristes. Cependant, King n’a fourni aucun détail spécifique sur le film Superman, et on ne sait toujours pas dans quelle direction Gunn prendra le super-héros emblématique dans son interprétation du personnage.

« Il y a des choses dont je peux parler, et des choses dont je ne peux pas parler. Je veux dire, James Gunn est un super nerd et il est super créatif, n’est-ce pas ? Il est l’auteur et le réalisateur du film Superman, et il est en quelque sorte la force créatrice derrière tout de cela, lui et Peter Safran. Et il a contacté un groupe de scénaristes et moi-même, fantastique, incroyable … dont il a publié les noms, pour travailler à rendre ces films et émissions de télévision aussi bons que possible.





À quoi s’attendre du prochain film Superman: Legacy

Découverte de Warner Bros.

Superman : Héritage ne sera pas une histoire d’origine mais explorera une version plus jeune de l’homme d’acier. Ceci est similaire à ce que Matt Reeves a fait avec Le Batman, qui se concentrait sur une version plus jeune du Caped Crusader. Gunn a clarifié quelques détails en réponse aux rumeurs sur le film. Il a nié les rumeurs selon lesquelles Superman aurait un fils dans le film et a déclaré que Superman serait plus jeune que la quarantaine. De plus, il a laissé entendre que Batman pourrait avoir quelques années de plus que Superman, mais n’a pas donné d’âge spécifique pour l’un ou l’autre personnage.

De plus, alors que le film devrait sortir le 27 juin 2025, la production ne devrait pas commencer avant la fin de 2023 ou le début de 2024, selon la disponibilité des acteurs et de l’équipe. Quant à l’intrigue, Gunn a laissé entendre qu’elle serait vaguement inspirée de la série de bandes dessinées « All-Star Superman » de Grant Morrison. Cette série, publiée en 2005 et 2008, est considérée comme l’une des meilleures histoires de Superman de tous les temps. Comme le film en est encore à ses premiers stades de développement, des annonces de casting et d’autres détails de l’intrigue seront probablement révélés au cours des prochains mois.