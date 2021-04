James Gunn tourne de nouvelles scènes de gardiens pour le retour en arrière cosmique de Disney World

James Gunn a confirmé qu’il tournerait de nouvelles scènes de manège pour la deuxième gardiens de la Galaxie ride, Cosmic Rewind, qui ouvre à Disney World. Il ne s’agit là que d’un des nombreux projets auxquels le directeur s’attaque actuellement. Il a révélé les nouvelles de Cosmic Rewind sur Twitter, l’attraction du parc à thème marquant trois nouveaux Gardiens projets que Gunn a actuellement en préparation.

Yes Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind à Disneyworld est également à l’ordre du jour. https://t.co/KLWL7cYjXL – James Gunn (@JamesGunn) 20 avril 2021

Réalisateur James Gunn ne prend pas de souffle avec un emploi du temps chargé dans les univers des super-héros Marvel et DC. Cet été, les fans découvriront sa version de La brigade suicide, Qui semble être l’un de ses films les plus fous à ce jour. De plus, Gunn travaille actuellement sur Le pacificateur, une série HBO Max centrée sur le personnage de John Cena dans La brigade suicide. Après une longue interruption du MCU, Gunn va maintenant revenir pour trois projets sur lesquels il travaille simultanément.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en 2023. Cette troisième entrée était censée sortir en 2020, cependant, plusieurs facteurs, y compris le retrait temporaire de Gunn du projet et COVID-19, ont retardé ce projet. Gunn dirige également Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie à venir à Disney + en 2022. Le 22 avril, Gunn a partagé une photo sur Twitter de lui commençant à écrire le scénario de cette spéciale. La légende de Star Wars, Mark Hamill, a répondu de manière hilarante à ce tweet, ayant clairement le SSPT après avoir travaillé sur Le spécial vacances Star Wars.

J’ai un très mauvais pressentiment à ce sujet … https://t.co/JkZs7hamVA – Mark Hamill (@HamillHimself) 23 avril 2021

Les fans de James Gunn et des Gardiens ont reçu encore plus de bonnes nouvelles le 19 avril lorsque Gunn a confirmé sur Twitter qu’il dirigerait des scènes pour la prochaine attraction Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind à Disney World. En réponse à une question de FANDOM sur Twitter, Gunn a déclaré que cette attraction était également «à l’ordre du jour».

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Disney Parks et James Gunn alors que Gunn a également réalisé les scènes de Guardians of the Galaxy: Mission Breakout! à Disney’s California Adventure en Californie. Mission Breakout! est un remaniement de la Tour de la Terreur et trouve des cavaliers aidant Rocket Raccoon à sortir les Gardiens de la captivité après que l’équipage ait été capturé par The Collector de Benicio Del Toro et détenu dans sa galerie.

Selon disneytouristblog, Disney World décrit Cosmic Rewind comme une montagne russe «narrative», ce qui signifie que ce sera une «montagne russe avec des scènes de spectacle». L’histoire complète de Cosmic Rewind n’a pas été partagée en détail, mais Disney a partagé une photo d’un jeune Peter Quill visitant EPCOT, probablement avant qu’il ne soit kidnappé par Yondu.

Disney a partagé une vidéo rapide des montagnes russes tournant sur la piste, montrant à quoi ressemblent ces véhicules et à quoi ressemblera l’expérience de conduite. Cosmic Rewind lui-même n’est qu’une partie d’une série de nouveaux ajouts à EPCOT alors que le parc subit une transformation massive.

Selon Geektyrant, Gunn passera « directement en production sur tous les gardiens de la Galaxie projets « une fois qu’il a terminé la production sur Le pacificateur séries. Pour Cosmic Rewind lui-même, Disney n’a pas publié de date d’ouverture car l’attraction est toujours en construction. Il y a beaucoup à attendre si vous êtes fan de Gunn et de ses efforts de super-héros. Alors que Gunn va être occupé pendant les deux prochaines années, il semble qu’il profite de la vie alors qu’il continue de plonger dans une grande bizarrerie de bande dessinée.

Sujets: Gardiens de la Galaxie, Disneyland, Disney