James Gunn taquine plus longtemps et plus émotionnellement les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : « C’est plus grand à tous points de vue »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a récemment dévoilé sa première bande-annonce au Comic-Con de San Diego. Bien qu’il ne soit pas disponible en ligne en raison de VFX inachevés, les images auraient laissé plusieurs participants en larmes, et le film sera encore plus difficile à supporter, par James Gunn et le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 moulage.

James Gunn, ainsi que Karen Gillan et Pom Klementieff, se sont récemment entretenus avec The Hollywood Reporter pour parler de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et ils avaient beaucoup à dire. « C’est un film beaucoup plus gros que les deux autres films, et c’est un film beaucoup plus émouvant que les deux autres films », a déclaré Gunn. « Et c’est un film plus long que les deux autres films, c’est plus gros à tous points de vue. »

Gunn a promis un envoi émouvant au gardiens de la Galaxie série et aussi un grand nombre de corps, bien qu’il ait pu plaisanter sur celui-là. Mais Gunn et le GOTG les acteurs ont laissé entendre que tous les personnages ne s’en sortiront pas Vol. 3 vivants. En fait, Gillan et Klementieff étaient en « plein de larmes » après avoir lu le scénario. Gillan, qui joue le méchant devenu héros Nebula dans la série, a réitéré la sentimentalité de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, en disant:

« C’était émouvant de le faire, c’est sûr. Il y avait, bien sûr, tellement de plaisir dans le film et de voir des séquences amusantes où l’émotion n’est pas si lourde, mais ohh, il y a des scènes où l’émotion est plus lourde qu’elle ne l’a jamais été dans le monde des Gardiens. C’était difficile d’en traverser une partie. C’est définitivement le plus épique. C’est complexe, et les personnages doivent y faire face. C’est très émouvant pour chacun d’eux.

Alors que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 cherche à toucher nos cordes sensibles, le film ne lésinera pas sur l’humour irrévérencieux et les visuels impressionnants qui sont devenus synonymes de la série. De plus, étant le dernier film de la trilogie, GOT 3 sera également le plus épique, à tel point que Gunn pense qu’il aurait probablement besoin d’un demi-milliard de dollars pour donner vie à sa vision.





James Gunn dit Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Sera « quelque chose de complètement différent »

James Gunn devait commencer à travailler sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en 2018 avant d’être licencié par Disney pour des tweets offensants passés. Mais la société a finalement cédé à la demande des fans et a réembauché le réalisateur, mais à ce moment-là, il avait quitté le navire pour DC Extended Universe. Gunn a parlé de collaborer à nouveau avec Marvel et comment les choses sont devenues plus faciles après toute cette controverse et ces retards.

« C’était vraiment confortable, en fait… Je connais très bien les acteurs, donc je sais ce qu’ils doivent faire. Ils se sont améliorés dans leur travail pour que je n’aie pas à les cogner autant. Dans un De nombreuses façons, c’était vraiment facile – c’est vraiment naturel pour moi. Je comprends cela. Mais je me pousse aussi vraiment et j’essaie de créer quelque chose de complètement différent de ce qui l’a précédé, mais qui honore également ce qui l’a précédé.

Gunn a assuré que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 le script n’a pas beaucoup changé en raison des retards, mais ce sera un film entièrement différent de ce que les fans attendent. Gardez donc ces attentes sous contrôle.

Avec Chris Pratt, Will Poulter, Dave Bautista, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Maria Bakalova et Chukwudi Iwuji, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera présenté en première le 5 mai 2023.