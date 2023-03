James Gunn taquine les projets à venir avec Margot Robbie

Margot Robbie a réalisé ce que très peu d’acteurs ou d’actrices ont dans toute leur carrière, devenant le visage absolu d’un personnage. Alors que Harley Quinn de Kaley Cuoco a connu un énorme succès dans un format adulte et animé, il n’a pas fait autant de bruit que la version de Robbie sur grand écran. Mais la verra-t-on dans le nouveau DCU ?





Après sa première apparition en 2016 Escouade suicideHarley est devenu une icône de DC au cinéma, Robbie exploitant pleinement la popularité du personnage né en Batman : l’animé série. Son succès fut tel qu’on la revit en 2020 avec son propre film, Birds of Prey et la fantabuleuse émancipation de Harley Quinnet en 2021 avec le redémarrage de La brigade suicidequi l’a ramenée avec Amanda Waller de Viola Davis et Rick Flag de Joel Kinnaman.

Cependant, les récents changements apportés à la DCU par James Gunn et Peter Safran semblent de mauvais augure pour l’avenir de certains des personnages que nous avons déjà rencontrés. Heureusement, il semble que la Harley de Robbie soit en sécurité. Ou du moins c’est ce que les fans ont interprété après cette interaction de Gunn sur Twitter:

Bien sûr, cela ne confirme pas que ce qu’ils vont faire ensemble est à DC. En fait, même si c’était le cas, Margot pourrait revenir dans la franchise avec un autre personnage, car Gunn a ouvert la porte aux membres de longue date de la DCU pour qu’ils reviennent dans des rôles remaniés. Quelque chose qui pourrait arriver, par exemple, avec Jason Momoa et la possibilité qu’il joue Lobo, laissant Aquaman derrière lui.





La prochaine Harley Quinn

En attendant de savoir si Margot Robbie reviendra ou non, Cuoco continuera de prêter sa voix au personnage de la série animée à succès. Mais ce ne sera pas la seule Harley Quinn dont les fans pourront profiter dans un futur proche.

Joker 2 présentera le compagnon du méchant principal, avec Lady Gaga derrière le rôle. L’actrice travaille actuellement aux côtés de Joaquin Phoenix sur la suite, qui s’est révélée comporter des éléments musicaux, intitulée Folie à Deuxqui fait référence à un trouble délirant induit, également connu sous le nom de trouble psychotique partagé, une affection rare caractérisée par des symptômes psychotiques chez deux personnes ou plus qui entretiennent une relation étroite.

Les personnages se rencontreront dans un lieu emblématique de Gotham City, Arkham Asylum, comme cela s’est produit dans l’histoire d’origine de Harley et dans Escouade Suicide, aussi, avec Jared Leto jouant le Joker dans cette version.