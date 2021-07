James Gunn taquine les plans du film croisé Marvel DC

James Gunn est prêt à réunir Marvel et DC dans un film croisé, et il a même parlé aux deux sociétés de cette possibilité. Le directeur de gardiens de la Galaxie et La brigade suicide abordé le croisement potentiel dans une récente interview avec Jake Hamilton pour Les prises de Jake, et la vidéo a été téléchargée sur YouTube. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En premier, James Gunn a déclaré qu’il serait « vraiment heureux de faire un film Harley Quinn et Groot », rassemblant potentiellement deux des personnages les plus populaires du DCEU et du MCU, respectivement. Le cinéaste a ensuite expliqué qu’il avait déjà proposé un crossover DC / Marvel aux deux sociétés, et mieux encore, il semble que DC et merveille sont tous deux ouverts à l’idée. De l’entretien :

« J’en ai en fait parlé aux chefs de Marvel et de DC, mais, vous savez, c’est comme, ils – vous savez, tout le monde est ouvert à tout, mais si quelque chose arriverait un jour, qui sait ? Mais l’idée de être capable de réunir Marvel et DC dans un film, ce serait vraiment amusant pour moi. »

Pour être clair, Gunn n’a pas présenté Harley Quinn rencontre Groot directement à DC, bien qu’il ait admis dans un tweet ultérieur qu’il l’aurait peut-être mentionné « en passant » à Kevin Feige. Même ainsi, les discussions qu’il a eues avec les deux parties au sujet d’un croisement général se sont apparemment plutôt bien déroulées, et le plus grand défi serait de résoudre les problèmes juridiques.

« Je sais que c’est excitant, même pour les chefs de Marvel et DC, d’y penser, Kevin Feige chez Marvel et Toby Emmerich chez Warner Bros. Vous savez, c’est quelque chose dont nous aimons tous rêver. Si nous pourrions jamais traverser le barrage , le mur de Berlin d’avocats que nous aurions besoin de traverser pour que quelque chose comme ça se produise, je ne sais pas, mais ce serait une explosion. »

Le prochain film de James Gunn, La brigade suicide, devrait sortir en salles et sur HBO Max au début du mois prochain. Il présente Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn dans le cadre d’un ensemble comprenant également Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Viola Davis et Daniela Melchior. Bien que Warner Bros. ait offert à Gunn les clés d’un Superman film, c’était l’idée d’aborder L’escouade du Suice cela l’intriguait plus qu’autre chose.

Avant de s’aventurer dans DC, Gunn s’est fait un nom aux studios Marvel avec le gardiens de la Galaxie films. Au cours de son exode temporaire de Marvel et Disney, il s’est associé à DC et Warner Bros. pour développer La brigade suicide, bien qu’il s’apprête à commencer le tournage du troisième Gardiens film plus tard cette année. Cette expérience pourrait faire de James Gunn l’un des meilleurs candidats pour créer un jour un film croisé entre DC et Marvel.

La brigade suicide devrait sortir le 6 août 2021. Gunn reviendra à Marvel avec Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sur Disney+ en 2022 suivi de la sortie de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en salles le 5 mai 2023.