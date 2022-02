James Gunn taquine les changements à venir pour la programmation de la Justice League du DCEU

James Gunn travaille dans le domaine des films de super-héros depuis assez longtemps pour savoir quand retenir des informations. Lors d’une récente interview avec Variety à propos de la finale de son La brigade suicide série dérivée Pacificateuril a taquiné qu’il y avait des changements à venir dans l’équipe de la Justice League du DCEU, mais il n’a clairement pas pu expliquer comment ces changements se produiront. Cet article contient des spoilers pour la finale de Peacemaker, alors faites attention à lire.

James Gunn a envoyé Pacificateur fans fous en incluant un camée inattendu de la Justice League dans la finale de la première saison de l’émission. L’apparition du groupe de super-héros dans un camée silencieux aurait été une chose, mais Gunn est allé encore plus loin pour que la star d’Aquaman Jason Momoa et Ezra Miller de The Flash aient des rôles de parole dans la scène. Cependant, alors que Superman et Wonder Woman étaient également sur la scène, interprétés par des doubles ombragés plutôt que par leurs acteurs respectifs, Henry Cavill et Gal Gadot, les absences notables du groupe étaient Batman et Cyborg.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les itérations de Dark Knight de Ben Affleck et de Cyborg de Ray Fisher n’avaient pas été utilisées dans la série, Gunn est devenu un peu plus prudent que lorsqu’il parlait d’autres sujets, suggérant qu’il en savait un peu plus que ce qu’il était autorisé à dire. Ce qu’il a pu partager, c’est :

« Vous savez, je ne sais pas ce que je peux – il y a des raisons à cela, mais je ne sais pas vraiment si je peux dire quelles sont ces raisons. Cela pourrait avoir à voir avec des choses futures.

On dit qu’il y aura beaucoup de changements à venir dans le DCEU à la fin de l’année quand Le flash plonge dans le multivers, ramenant Bruce Wayne de Michael Keaton à la franchise et mettant en vedette la prétendue dernière apparition de Ben Affleck en tant que Batman. On ne sait pas comment ces changements résonneront dans l’avenir de la Justice League, mais avec Keaton également impliqué dans le Fille chauve-souris film, il est clair qu’il y a quelque chose qui vient bousculer le format.

James Gunn a profité de beaucoup de liberté en travaillant sur Peacemaker qu’il n’a pas chez Marvel







Alors que les circonstances ont permis à James Gunn d’être dans la position assez unique de travailler simultanément sur les projets Marvel et DC, il a été très ouvert sur le niveau de liberté que Warner Bros. lui a accordé tout en travaillant sur La brigade suicide film et Pacificateur séries et leur cote R.





« Je veux dire, Marvel me laisse vraiment beaucoup de liberté, mais je fais toujours un film PG-13 », a-t-il déclaré au magazine Empire l’année dernière. « J’ai donc adoré l’approche sans limites de pouvoir faire cet énorme film – sans règles! »

La liberté exacte dont dispose Gunn ressort de son utilisation de la Justice League dans le Pacificateur finale, qui a vu le groupe habituellement PG-13 apparaître dans son monde classé R et le fait qu’il n’a pas discuté de l’idée avant de l’inclure dans le script. « Euh, tu sais, je n’ai pas eu de conversation. Je viens de l’écrire et je leur ai donné les scripts. Je ne pense pas qu’ils aient vraiment réalisé ce qu’ils avaient convenu jusqu’à ce qu’ils voient ce que j’avais tourné, c’est-à-dire la Justice League là-bas. Et puis je pense que tout le poids de cela et, vous savez, qu’est-ce que cela signifie pour la DCU et tout cela est devenu d’énormes sujets de conversation jusqu’aux plus hauts niveaux de Warners. Et à leur crédit, ils m’ont laissé m’en tirer.





Les fans espèrent que Gunn et d’autres cinéastes seront autorisés à prendre plus de libertés comme celle-ci à l’avenir, et comme Gunn planifie déjà la deuxième saison de Pacificateur ainsi qu’un autre Escouade suicide spin-off, il y a beaucoup plus de limites que Gunn devra bientôt repousser. Pacificateur diffuse actuellement toute la première saison sur HBO Max.





