James Gunn taquine le rôle majeur de Chukwudi Iwuji dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

James Gunn n’était pas sur le point de lâcher prise Chukwudi Iwuji juste après avoir travaillé avec l’acteur sur la prochaine série HBO Max Pacificateur. Lundi, Gunn a posté une image de l’ensemble de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour révéler que le tournage avait officiellement commencé sur la suite. La photo présente un mélange de nouveaux et anciens membres de la distribution, certains fans remarquant qu’Iwuji est présent avec les autres. Maintenant, Gunn a officiellement confirmé qu’Iwuji était sur le plateau car il a un rôle dans le film.

Chuk a en effet rejoint le casting. Après avoir travaillé avec lui sur #Pacificateur Je n’étais pas sur le point de lâcher l’un des meilleurs acteurs avec qui j’ai jamais travaillé – alors je lui ai donné le rôle que tous les grands acteurs d’Hollywood voulaient. #TalentAboveAllElsehttps://t.co/ar2vYqRt5u – James Gunn (@JamesGunn) 8 novembre 2021

« Chuk a en effet rejoint le casting », James Gunn dit à un fan qui a remarqué l’acteur sur la photo. « Après avoir travaillé avec lui sur Pacificateur Je n’étais pas sur le point de lâcher l’un des meilleurs acteurs avec qui j’aie jamais travaillé, alors je lui ai donné le rôle que tous les grands acteurs d’Hollywood voulaient. »

Alors que Gunn donne un énorme battage médiatique à l’arrivée de Chukwudi Iwuiji dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en taquinant que c’est pour un rôle très recherché, le cinéaste ne révèle pas exactement quel personnage cela pourrait être. Que la spéculation commence, car les fans soumettent déjà leurs propres suppositions en réponse au tweet de Gunn. Certains des personnages théorisés incluent Gladiator, Nova, Major Victory, Mephisto et Silver Surfer.

Pendant ce temps, James Gunn nous a récemment fait une révélation majeure sur un personnage. Will Poulter, que l’on peut également voir sur la photo ci-dessus du Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 set, a été annoncé pour jouer le rôle d’Adam Warlock dans le film, à la suite des taquineries précédentes de l’introduction du personnage. De toute évidence, Gunn aime également réserver des surprises, même si quel que soit le personnage qu’il incarnera, il est bon de savoir qu’Iwuji sera impliqué dans le prochain film.

Chukwudi Iwuji est apparu dans des films comme Angle mort, John Wick 2, et La scission, ainsi que des émissions de télévision telles que Docteur Who, Survivant désigné, et Dynastie. Cette année, il a figuré dans la série Prime Video Le chemin de fer clandestin, qui mettait également en vedette Will Poulter. L’acteur apparaît dans un rôle principal dans Pacificateur, la série HBO Max de James Gunn qui sert de spin-off à La brigade suicide avec John Cena reprenant le rôle qu’il a joué dans ce film. Il sortira en janvier 2022.

Gunn est scénariste et réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Pendant un certain temps, il est apparu qu’il ne serait pas impliqué, car il a été licencié de manière controversée par Disney alors qu’il prévoyait de développer la suite. Cela a permis à Warner Bros. et DC de se précipiter pour l’amener à bord pour La brigade suicide, et Disney a depuis cédé en ramenant Gunn pour diriger le troisième Gardiens. Même ainsi, Gunn a suggéré que le troisième Gardiens film peut être la fin de sa course avec Marvel, un sentiment que Dave Bautista a également partagé.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir dans les salles de cinéma le 5 mai 2023. Avant cela, Gunn sortira également Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie en 2022, probablement juste à temps pour Noël, le spécial servant de moyen de faire le lien entre le film précédent et le nouveau. Il sera diffusé exclusivement sur Disney+.

Sujets : Les Gardiens de la Galaxie 3