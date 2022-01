James Gunn suggère que la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 3 ne viendra pas en 2022

James Gunn a donné une forte indication que les fans de Guardians of the Galaxy ont une longue attente pour voir une bande-annonce Vol.3.

gardiens de la Galaxie les fans peuvent attendre très longtemps pour voir les images du troisième opus à venir de la franchise, car James Gunn a presque exclu qu’une bande-annonce arrive à tout moment cette année. Avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’arrivant pas dans les cinémas avant mai 2023, il était toujours peu probable qu’une bande-annonce complète tombe aussi longtemps à l’avance. Dans l’une de ses dernières réponses aux questions-réponses sur Twitter, le réalisateur a fait une déclaration simple mais claire selon laquelle les fans ne devraient pas s’attendre à une bande-annonce avant la fin de 2022.

Les fans de Marvel ont été surpris lorsque la bande-annonce complète de Docteur Strange dans le multivers de la folie est arrivé comme la deuxième scène post-crédit de Spider-Man : Pas de chemin à la maison en décembre, le film n’étant pas sorti dans les cinémas avant cinq mois. Cependant, comme pour tout Marvel, lorsqu’une bande-annonce sort tôt, les fans commencent à s’attendre à plus d’avant-premières d’autres films de la franchise. Bien que cela puisse arriver avec d’autres films, lorsqu’un adepte lui demande de « décrire le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Bande-annonce en 2022 en un mot », la réponse de Gunn était simple et claire.

« Inexistant »

Dans le grand schéma du MCU, Marvel a tendance à commencer la promotion de son film environ trois mois avant la sortie, et bien que cela soit venu plus tard pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison et tôt pour Docteur Strange dans le multivers de la folie, nous devons nous rappeler que ces versions n’ont pas été exactement faites et publiées dans des circonstances normales. Les deux films ont été achevés bien avant leur sortie prévue. À un moment donné, le Docteur étrange la suite était en fait censée avoir été ouverte avant la troisième aventure de Spider-Man et ce changement a changé les deux films. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 vient de commencer le tournage, ce qui signifie que ses bandes-annonces et ses promotions reviendront au standard Marvel.

Pourtant, James Gunn est très actif sur ses comptes de réseaux sociaux, tout comme un certain nombre de membres de la distribution, donc même si nous ne voyons pas de bande-annonce pendant plus d’un an, cela ne signifie pas que les fans seront complètement dans l’ignorance de la progression du film. Il y a aussi le fait que le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie tourne également maintenant et devrait être diffusé sur Disney + en décembre 2022. Gunn a déjà mentionné à plusieurs reprises que le Spécial vacances sera canon et est un visionnement essentiel avant d’entrer dans le troisième Gardiens film. Dans cet esprit, il est donc évident que Marvel souhaiterait conserver une bande-annonce pour le film jusqu’à la diffusion de l’émission spéciale.

Il n'y a pas beaucoup de détails sur l'intrigue connus pour ce qui s'apprête à être la sortie finale d'un certain nombre de Gardiens, ainsi que de Gunn lui-même, qui semble en avoir fini avec Marvel après ce film, du moins pour le prévisible futur. Le film mettra en vedette les débuts de Will Poulter dans le rôle d'Adam Warlock et se concentrera également fortement sur Gamora et Rocket, l'histoire du premier se poursuivant à partir des développements de Avengers : Fin de partie et ce dernier étant lié au principal antagoniste rapporté du film, le High Evolutionary qui était un généticien qui avait précédemment effectué des expériences sur le fougueux raton laveur. Tout sera révélé quand Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sort en salles le 5 mai 2023.





James Gunn confirme les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Chronologie… en quelque sorte James Gunn répondait aux questions des médias sociaux lorsqu’il a commenté quand Guardians of The Galaxy Vol. 3 a lieu.

