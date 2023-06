James Gunn souligne la différence majeure entre le DCU et le MCU

James Gunn est prêt à laisser le MCU derrière lui. Après la première de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3avec lequel il a réussi à clore l’histoire de la populaire équipe de marginaux, il intègre enfin la DCU en tant que co-PDG de DC Studios avec Peter Safran.





Malgré le fait que Warner Bros. Discovery cherche à imiter, à certains égards, ce que Marvel Studios a réalisé avec sa franchise ; il existe de nombreuses différences entre une société de bandes dessinées et l’autre, ainsi qu’entre leurs personnages et leurs histoires.

Lors d’une récente conversation avec l’ancien Smallville star Michael Rosenbaum sur son podcast Inside of You, Gunn a révélé une autre différence majeure dans la façon dont ils présentent leurs personnages au monde :

« Si vous regardez le MCU, il y a très peu de super-héros traditionnels. Il n’y a jamais eu de gars avec une identité secrète jusqu’à Spider-Man. Leur [Captain America] a été transformé en soldat même s’il porte un masque. Iron Man s’est dévoilé à la fin du premier Iron Man parce qu’ils ne veulent pas s’occuper de toute cette histoire d’identité secrète.

Alors que pour Marvel, les identités secrètes semblent sans importance, pour DC, elles ont été une partie essentielle de leur mythologie, différenciant les personnalités de leurs héros et de leurs alter ego tels que Bruce Wayne et Batman, Superman et Clark Kent, et Diana Prince et Wonder Woman. .

De nombreux acteurs qui ont joué certains des personnages les plus pertinents du monde de DC ont été jugés non seulement par la façon dont ils ont interprété les héros, mais aussi par leurs homologues. Donc, c’est certainement un gros problème.

Le DCU pourrait être encore plus grand que le MCU

Bandes dessinées DC

Alors que Gunn mettra sûrement en œuvre bon nombre des stratégies qu’il a apprises au cours de son séjour avec la franchise Disney, il cherchera également à y apposer sa propre marque. Et en fait, il va avoir des défis encore plus grands que ceux auxquels Kevin Feige a été confronté avec le MCU.

D’une part, le fandom DC semble être encore très divisé entre ceux qui veulent toujours le Snyderverse pour continuer et ceux qui recherchent un nouveau départ pour la franchise, avec de nouvelles histoires et des stars pour les grands héros de l’entreprise.

Mais le plus gros problème auquel Gunn sera confronté sera de connecter tous les projets sous une seule ligne directrice, puisque le nouveau DCU n’inclura pas seulement des films ou des émissions de télévision, il inclura également des productions animées et même des jeux vidéo, le tout suivant une grande histoire.

Le MCU, malgré le fait que des séries comme Agents du SHIELD existait déjà, n’avait pas connecté des histoires dans différents formats si directement jusqu’au lancement de Disney + et la première de WandaVision en 2021.

En fait, l’incorporation d’émissions de télévision à leur ardoise semblait avoir causé un problème au studio, abaissant la qualité de chaque projet en raison de l’urgence de sortir de plus en plus de titres, ce qu’ils prévoient de changer bientôt.