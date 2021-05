James Gunn sauve un personnage de DC pour la saison 2 de Peacemaker

Bien que la première saison de Pacificateur est toujours en tournage et ne sortira pas avant l’année prochaine, le scénariste / réalisateur James Gunn réfléchit déjà aux futures saisons de la série. Sur Twitter, il a partagé un article sur ses futurs projets et a déclaré: « Je ne peux pas vous dire à quel point j’apprécie les gens de @hbomax. Leur humanité et le soutien de ma vision créative sur le spectacle #Peacemaker – malgré de nombreux obstacles en cours de route – est incomparable. Je prie seulement pour que les acteurs, l’équipe et moi soyons également de bons partenaires. «

Un fan l’a commenté en demandant s’il y avait des personnages de DC qui n’avaient pas fait la coupe pour la première saison de Peacemaker. Gunn a répondu en disant: « Oui. Sauver quelqu’un pour la deuxième saison … »

le Pacificateur la série sera une retombée du prochain film de Gunn La brigade suicide qui sort dans les salles et HBO Max le 6 août 2021. John Cena incarnera Peacemaker à la fois dans le film et dans la série, mais on ne sait pas si le spectacle sera une préquelle ou une suite du film. Gunn a toujours déclaré que La brigade suicide sera très mortel et tuera la plupart des personnages, donc Peacemaker de John Cena a de bonnes chances de le mordre. Cependant, si le Pacificateur La série est en fait une préquelle, il est intéressant que Gunn envisage déjà une saison 2. Je prédis que la révélation d’une saison 2 potentielle implique que Peacemaker survivra La brigade suicide, mais Gunn est connu pour ses harengs rouges narratifs.

Quant au personnage qu’il taquine dans son tweet, il est impossible de savoir à ce stade. Il y a des tonnes de grands personnages de DC avec lesquels Peacemaker a interagi dans les bandes dessinées. Des personnages comme Blue Beetle, Nightwing, The Question, Captain Atom et même l’un des Watchmen pourraient être des suppositions amusantes – avec lesquelles Peacemaker a une histoire. Je suppose que Gunn pense à un personnage assez connu, mais a choisi de les conserver pour la deuxième saison au cas où HBO Max voudrait aller dans une direction différente.

James Gunn a apparemment trouvé sa niche de cinéma car son ardoise regorge de projets de super-héros. La brigade suicide sorties en août, Pacificateur est en train de filmer, Gardiens de la Galaxie vol. 3 et le Spécial vacances Gardiens commencer le tournage plus tard cette année, et maintenant Pacificateur La saison 2 est potentiellement sur la table. De plus, Gunn a exprimé son désir de faire plus de films et d’émissions se déroulant dans l’univers de DC, en particulier avec Harley Quinn de Margot Robbie. Un film potentiel de Harley Quinn / Poison Ivy a été présenté, et le nom de James Gunn a été au milieu de certaines de ces rumeurs. Il est possible que Gunn ait enfin trouvé sa maison avec le DCEU.

Pacificateur mettra en vedette John Cena dans le rôle de Peacemaker, Steve Agee dans le rôle de John Economos (reprenant son rôle du prochain La brigade suicide), Danielle Brooks comme Leota Adebayo, Robert Patrick comme Auggie Smith, Jennifer Holland comme Emilia Harcourt, Chukwudi Iwuji comme Clemson Murn, Chris Conrad comme Adrian Chase / The Vigilante et Christopher Heyerdahl comme capitaine Locke. Pacificateur sera présenté en première sur HBO Max en janvier 2022.

