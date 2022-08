James Gunn s’adresse à l’avenir du pacificateur au milieu de l’annulation de Batgirl

Les ondes de choc de l’annulation de Warner Bros. Fille chauve-souris ont eu de nombreux fans qui se sont interrogés sur la possibilité que d’autres projets connectés à DC emboîtent le pas. Au milieu des cris des fans de Batgirl, Michael Keaton, Brendan Fraser et même Snyderverse les fans qui sont toujours impatients de piqueter Warner Bros., Pacificateur les fans ont commencé à demander à James Gunn s’il y avait une possibilité que son travail DC souffre au milieu de l’exercice de réduction des coûts de l’entreprise. Ironiquement, compte tenu de l’histoire qui a conduit James Gunn à travailler avec des personnages de DCEU, il semble que le réalisateur et ses émissions soient les seuls à être « sûrs ».

Ce qui semble être il y a une éternité, James Gunn était prêt à commencer à travailler sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour Disney et Marvel Studios lorsque certains anciens messages Twitter l’ont conduit à être limogé sans ménagement. Au moment où Disney a fait marche arrière sur leur licenciement, Gunn s’était déjà engagé à diriger La brigade suicide pour Warner Bros., c’est pourquoi Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a mis si longtemps à arriver. Maintenant, pendant tout le chaos chez Warner Bros., il semble que Gunn ne s’inquiète pas du tout de la deuxième saison de Pacificateur obtenir la hache. Lorsqu’on lui a demandé si le spectacle était sûr, Gunn a simplement répondu :

« Oui, les gars, calmez-vous. »

C’est un soulagement pour les fans du petit sous-univers que Gunn construit à l’intérieur du DCEU, qui, avec La brigade suicide et Pacificateur, devrait inclure au moins un autre projet non annoncé et être lié à la série Amanda Waller en cours de développement. Au moins, ce côté de la franchise ne semble aller nulle part.





Warner Bros. envisage-t-il toujours de redémarrer le DCEU ?

DC Films / Warner Bros Pictures

Il y a longtemps que des rumeurs font état d’un « soft-reboot » dans le DCEU, et bien qu’il semble parfois que Warner Bros. se dirige dans cette direction, ils ont constamment nié une telle intention. Pendant le Comic-Con de San Diego, le panel d’action en direct de Warner Bros. était entièrement axé sur Adam noir et Shazam ! Fureur des Dieux. Ces deux films ont leurs petits liens avec le DCEU plus large, et encore une fois, Warner Bros. semblait semer la confusion en incluant un Ligue des Justiciers montage au sein du Shazam suite tout en affirmant qu’ils ne revisitent en aucun cas ce DCEU particulier mis en place.

Une chose ressort clairement de la comparution de Dwayne Johnson au SDCC, c’est qu’il croit que Adam noir donne le ton pour un nouveau DCEU, et sur la base de tout ce qui se passe, il pourrait avoir raison. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de dire exactement où la franchise se dirigera au-delà Le flash en 2023, avec de nouvelles entrées supplémentaires comme Merveille femme 3 étant constamment coincé dans les limbes, il a été clairement indiqué que de grands changements sont apportés en ce qui concerne le DCEU et les fans espèrent que ces changements apporteront une certaine cohérence à la franchise avant qu’elle ne finisse par s’effondrer sur elle-même.