James Gunn révèle son personnage spécial préféré des Fêtes des Gardiens de la Galaxie

Avec l’arrivée du Spécial vacances Gardiens de la Galaxie, James Gunn a révélé qui est son personnage préféré de l’ajout festif au MCU. Bien qu’il y ait beaucoup de personnages parmi lesquels choisir, il semble que Gunn contourne les membres réguliers du Guardian tels que Star Lord, Drax et même Groot pour choisir « le plus grand personnage MCU de tous les temps » – Kevin Bacon.





L’introduction de Kevin Bacon au MCU a été taquinée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, et avec l’arrivée du Spécial vacances Gardiens de la Galaxie bande-annonce, il a été confirmé que Bacon sera l’une des attractions vedettes de la présentation spéciale du MCU jouant une version fictive de lui-même. Ayant été une caractéristique constante de la gardiens de la Galaxie films, étant fréquemment référencé par Peter Quill alias Starlord comme un « grand héros » de la Terre, qui récite souvent l’histoire de Libre de toute attache au cours de ses aventures.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, Kevin Bacon sera au centre d’un complot de Drax et Mantis pour remonter le moral de Star Lord en lui offrant le cadeau de Noël ultime de son idole. Pour James Gunnavoir Bacon dans la spéciale est clairement une grande chose, car il a partagé sur son compte Twitter que le nouveau venu MCU est son « nouveau personnage MCU préféré ».

Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 seront-ils mis en place par le spécial vacances?

Studios Marvel

La Spécial vacances Gardiens de la Galaxie semble être un peu amusant, mais malgré son complot comique d’enlèvement de Kevin Bacon, la présentation spéciale aura pour tâche de mettre en place la dernière course de l’année prochaine pour l’équipe actuelle des Gardiens dans Gardiens de la Galaxie Vol.3. James Gunn a précédemment confirmé que les fans devraient regarder le Spécial vacances avant d’entrer dans Guardians 3, qui sera un adieu émouvant pour certains membres de l’équipe qui fait partie du MCU depuis 2014. Gunn a déjà déclaré à propos de sa finale Guardians :

« C’était émouvant de le faire, c’est sûr. Il y avait, bien sûr, tellement de plaisir dans le film et de voir des séquences amusantes où l’émotion n’est pas si lourde, mais ohh, il y a des scènes où l’émotion est plus lourde qu’elle ne l’a jamais été dans le monde des Gardiens. C’était difficile d’en traverser une partie. C’est définitivement le plus épique. C’est complexe, et les personnages doivent y faire face. C’est très émouvant pour chacun d’eux.

Bien sûr, James Gunn a été annoncé cette semaine en tant que coprésident et PDG de DC Studios chez Warner Bros. Discovery avec Peter Safran, et même s’il était à peu près gravé dans la pierre que le voyage de Gunn dans Marvel se terminait avec le film de l’année prochaine, ce nouveau L’annonce a complètement scellé l’accord et l’affiliation de Gunn avec Warner Bros. Discovery et le DCEU. Ayant déjà marqué des succès dans la franchise DC avec La brigade suicide et Pacificateuril semble que bien qu’il soit désolé de dire au revoir à l’équipe hétéroclite des Gardiens du MCU, il y a des choses plus grandes et plus brillantes à venir pour le réalisateur scénariste dans un proche avenir.

La Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sortira sur Disney+ le 25 novembre, tandis que Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 sort en salles le 5 mai 2023.