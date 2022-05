James Gunn révèle que le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie ne comportera pas l’équipe complète

Les Gardiens de la Galaxie seront de retour dans le MCU cet été dans Thor : Amour et tonnerre mais le quatrième film de la franchise God of Thunder n’est pas la seule fois où le public verra le groupe hétéroclite de marginaux en 2022. Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie devrait sortir plus tard cette année, mais les détails sur le spécial Disney + ont été en grande partie gardés secrets. Heureusement, Gardiens le réalisateur James Gunn adore interagir avec les fans sur Twitter, et un échange récent a révélé que tous les membres actifs des Gardiens ne participeront pas aux festivités des Fêtes. Une image réalisée par un fan pour le Spécial vacances mettant en vedette Peter Quill, Drax, Gamora, Rocket Raccoon, Groot, Nebula et Mantis a été tweeté au Gardiens cerveau, qui a suscité la réponse suivante :

Lorsque les Gardiens ont été vus pour la dernière fois, l’équipe décollait de New Asgard avec Thor après les événements de Avengers : Endgame. Star-Lord regardait une image de Gamora, essayant apparemment de retrouver la variante 2014 de la fille de Thanos qui a voyagé dans le futur avant la bataille finale dans l’enceinte des Avengers. Le Gamora que Peter connaissait et aimait a été tué par le Mad Titan lors de la récupération de la pierre d’âme sur Vormir, et le nouveau Gamora ne voulait rien avoir à faire avec Star-Lord lors de leur première interaction. Étant donné que Gamora n’est pas réellement avec les Gardiens pour le moment, il va de soi qu’elle serait l’un des personnages auxquels Gunn fait référence. Étant donné que le Spécial vacances sera une exclusivité Disney +, et comme ce sont entièrement des personnages CGI, Rocket et Groot peuvent également passer les vacances si le budget ne le permet pas.





Holiday Special: Les Gardiens de la Galaxie Fera partie du Canon MCU

Où les Gardiens finissent après Amour et tonnerre peut également jouer un rôle dans qui fait et ne fait pas partie du Spécial vacances. Dans le même fil Twitter, Gunn a confirmé que le Spécial vacances sera entre le quatrième Thor film et le troisième volume du gardiens de la Galaxie la franchise. Gunn a également déclaré que l’événement spécial Disney + fait officiellement partie du canon MCU et contiendra des éléments importants et nouveaux dans l’histoire des Gardiens. Ça sonne comme le Spécial vacances va être obligatoire pour les fans de MCU et ouvre la porte à des possibilités intrigantes.

On ne sait pas ce que l’histoire réelle de la spéciale impliquera, ni quand elle arrivera sur Disney +, mais étant donné le modèle de sortie de mercredi de Marvel Studios sur le streamer, le 21 décembre semble être une valeur sûre. Cette date est le mercredi avant le jour de Noël, mais toute la saison des vacances est grande ouverte pour que Disney puisse jouer avec. Nous espérons que plus de détails sur la spéciale seront publiés au cours des prochains mois, mais au moins les Gardiens seront de retour à l’écran en juillet pour faire équipe avec le dieu du tonnerre.