James Gunn révèle pourquoi les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 La bande-annonce n’a pas été publiée en ligne

Pour beaucoup, San Diego Comic-Con a livré beaucoup de nouveau contenu Marvel à absorber pour les fans, mais comme toujours, ce sont les bandes-annonces et les détails qui n’ont pas été rendus publics qui ont suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. Bien que Marvel Studios ait dévoilé un nouveau She-Hulk : avocate bande-annonce et la première bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujoursbeaucoup voulaient savoir pourquoi le premier Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 les images n’ont été révélées qu’aux personnes présentes dans la salle et non en ligne. Le réalisateur James Gunn a maintenant expliqué exactement pourquoi le Gardiens 3 la remorque n’est pas encore prête pour la consommation publique.

James Gunn a rejoint Chris Pratt et de nombreuses autres stars des Gardiens sur scène lors du panel de Marvel Studios samedi. Alors que le panel lui-même a maintenant été mis en ligne, les images du prochain Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 qui a été montré lors de l’événement de San Diego n’a pas été publié en même temps. Après avoir été interrogé à ce sujet sur son Twitter compte, James Gunn a révélé exactement pourquoi il n’y a actuellement aucune bande-annonce pour le film disponible en ligne. Lorsque les fans ont dit qu’ils auraient aimé pouvoir voir les images, Gunn a déclaré :

« J’aimerais que tu puisses en avoir aussi. Mais ce n’est pas seulement Marvel, c’est aussi moi. Bien que j’adore le teaser, certains effets visuels ne sont pas là où je voudrais qu’ils soient pour des vues répétées et une inspection minutieuse – rappelez-vous que nous n’avons pas terminé il y a longtemps – vous devrez donc attendre juste un instant ! Pardon! »

Il est trop tôt pour que Marvel publie un Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Bande annonce

Avec Panthère noire : Wakanda pour toujours arrivant en novembre, et la première bande-annonce n’étant sortie que samedi, il n’est pas surprenant pour le Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 la bande-annonce n’est pas arrivée en ligne le week-end dernier. Marvel Studios n’est pas connu pour avoir diffusé des bandes-annonces tôt, et étant donné que le dernier film des Gardiens ne devrait pas sortir en salles avant mai 2023, il est beaucoup plus probable que la première bande-annonce ne sera pas vue publiquement avant la sortie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania en février 2023.

Images de la L’homme fourmi la suite a également été montrée pendant le Comic-Con, et il aurait été beaucoup plus probable que quelque chose de ce film soit sorti, mais encore une fois, le film n’étant pas prévu pour la première avant sept mois, la première bande-annonce de l’ouverture de la phase 5 sera ne sera révélé que vers la fin de l’année.





Il y a toujours un thème courant avec tout ce que font les studios Marvel, et peu importe combien ils donnent, les fans en veulent toujours plus en ce moment. Après avoir passé une heure samedi à établir la feuille de route des phases 5 et 6 du MCU, qui rejoindra désormais la phase 4 en tant que La saga multiversles médias sociaux ont été remplis de questions telles que qui jouera le Les quatre Fantastiques, où sont les X Menpourquoi le Nova séries non incluses dans la liste des titres à venir, et ainsi de suite et ainsi de suite. Avec le temps, tout sera révélé, et à ce moment-là, Kevin Feige montera sur scène pour livrer une nouvelle feuille de route pour les phases 7, 8 et 9, et sera confronté exactement aux mêmes questions « nous le voulons maintenant ». et commentaires.