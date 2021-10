James Gunn révèle le plan le plus difficile à filmer dans la Suicide Squad

« The Suicide Squad » était la grande entrée de l’univers cinématographique DC dans les films classés R, mettant en vedette le groupe d’anti-héros en place face à la grande menace d’un extraterrestre semblable à une étoile de mer, ce qui serait un grand défi au moment d’apporter autant action débridée avec fluidité sur grand écran.

Malgré le fait que James Gunn ait souligné à plusieurs reprises qu’il s’agissait du projet avec la plus grande libération artistique de toute sa carrière, le cinéaste a présenté via Twitter quel a été le plan qui lui a coûté le plus de travail de tout le film. Étonnamment, c’est celui dans lequel presque rien ne se passe à l’écran.

En répondant à une question d’un de ses fans, Gunn a souligné qu’un plan dans lequel Bloodsport (Idris Elba) et les autres membres de l’équipe reviennent à l’action était celui qui lui posait le plus de problèmes à voir de la scène. .de manière appropriée, car il a dû être répété plus de 30 fois.

«Ce plan a été le plus ennuyeux à tourner de tout The Suicide Squad. Tirer un chariot sur un terrain accidenté avec une caméra sur un curseur. Nous l’avons fait environ 35 fois et je n’étais toujours pas satisfait, mais nous avons passé une excellente journée de tournage, nous avons donc dû abandonner », a souligné Gunn.

Ce coup était le coup le plus douloureux à obtenir dans tous #TheSuicideSquad. Tirer un chariot sur un terrain accidenté avec une caméra sur un curseur. Nous l’avons fait environ 35 fois et je n’étais toujours pas satisfait, mais nous avons eu une énorme journée de tournage, alors j’ai dû abandonner. #DCFanDôme https://t.co/GWJ2BO3QgN – James Gunn (@JamesGunn)

James a noté dans un tweet ultérieur qu’il détestait souligner le fait que le plan devait être plus concentré sur Idris Elba à la fin du plan plutôt qu’au début, mais parce que cela implique de vraies personnes sur un vrai plateau, c’était très difficile à réaliser exactement comme je le voulais, en veillant à ce que le tir soit trop fluide par rapport à ce qui était initialement prévu. « The Suicide Squad » est maintenant disponible sur HBO Max.