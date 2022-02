James Gunn révèle le moment clé qui l’a amené à faire la série Peacemaker

Le directeur James Gunn devient une référence en matière de productions de super-héros, car depuis son grand succès avec la franchise Marvel, »Les Gardiens de la Galaxie », il a même été catapulté pour faire des productions concurrentes avec le également primé » La Brigade Suicide »une version que tous les fans de CC.

A partir de cette production, Gunn a eu l’idée de faire un spin off de »pacificateur »l’un des personnages principaux du film qui est joué par Jean Cenaune série qui cartonne actuellement sur la plateforme de streaming hbo max.

Dans une interview, Gunn a décrit quelle était la moment exact dans lequel il a décidé de faire une série spécifiquement avec le personnage de Cena :

« Il y a un moment vraiment spécifique entre moi et John qui, je peux dire, m’a préparé pour cette série », a-t-il expliqué. « C’est le moment dans ‘The Suicide Squad’ où Peacemaker pointe son arme sur Ratcatcher 2 et est sur le point de la tuer. Je suis entré dans ce gros plan de ses yeux… et je vois ses yeux changer. Je le vois aller vers cet endroit incroyablement triste et vulnérable. Nous nous rendons compte que ce personnage est un gars qui fait quelque chose qu’il ne veut pas faire du tout, mais qu’il va faire de toute façon, c’est-à-dire tirer sur une petite fille.

Le travail cinématographique de James Gunn a été catalogué comme ayant un humour totalement violent, et parfois même bizarre, mais il a également été applaudi pour avoir donné de la profondeur aux sentiments des personnages dans ses productions, des interprétations qui au début peuvent sembler une blague, mais qui finissent par déboucher sur une histoire encore plus choquante. Gunn imaginant une série entière basée sur la réalisation d’un personnage est un aperçu révélateur de la processus créatif du scénariste/réalisateur.

Gunn s’est également rendu compte que de tous les personnages principaux de « The Suicide Squad », Peacemaker n’avait pas eu d’histoire positive. En devenant l’antagoniste du dernier acte du film, Gunn n’a pas eu la chance de donner au personnage de John Cena la rédemption qu’il méritait. Avec ce potentiel d’histoire derrière les ambitions du personnage, le réalisateur a réussi à créer un autre succès commercial.

La révélation de Gunn ne concernait pas simplement les profondeurs d’un personnage fictif, mais la capacité de John Cena à afficher les émotions de ce personnage. « Quand j’ai vu ce moment en lui, j’ai su que John n’était pas seulement un acteur drôle, c’est pourquoi je l’ai embauché, mais un gars qui avait cette autre couche », a-t-il déclaré. « Une grande partie de mon désir de faire » Peacemaker « était de sculpter toutes les autres idées d’acteur, tout le jonglage et le divertissement que John fait, et de me concentrer sur cette zone vulnérable. »

La première saison de »Peacemaker » est entièrement disponible sur HBO Max, et est devenue l’une des préférées du public, à tel point qu’il a été confirmé qu’il y aura une deuxième saison.