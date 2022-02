James Gunn révèle comment Marvel l’a aidé à réaliser ses gros camées DC dans la finale de Peacemaker

Les fans de DC et Marvel se préparent bientôt à plusieurs croisements multivers, comme à la suite du mash-up Sony / Marvel Studios qui a été Spider-Man : Pas de retour à la maisonle prochain Docteur étrange suite, et Le flash Le film verra un certain nombre d’apparitions de personnages qui ne sont pas tout à fait attendues. Cependant, cette semaine, James Gunn a battu ces films à venir en portant un coup fatal en ce qui concerne les apparitions inattendues dans la finale de la première saison de sa série Peacemaker. Lisez la suite, mais soyez conscient de certains gros spoilers pour le dernier épisode de Peacemaker.

Alors que la poussière retombait sur le combat entre Peacemaker de John Cena et les papillons extraterrestres dans le dernier épisode de la saison en cours, l’apparition de quatre membres de la Justice League dans la série n’était pas ce que tout le monde s’attendait à voir, et ce qui était encore plus surprenant était d’entendre l’un d’eux entrer dans la nature R-rated du spectacle en lançant quelques bombes F dans leur courte apparition.

La scène en question voit Superman, Aquaman, The Flash et Wonder Woman arriver en retard au combat et être instantanément déshabillés par l’anti-héros de Cena, Aquaman entrant pour un commentaire particulièrement acéré. Alors que Superman et Wonder Woman restent cachés dans l’ombre tout au long de la scène, Jason Momoa et Ezra Miller apparaissent comme leurs Ligue des Justiciers héros. Après avoir insulté verbalement le groupe pour son retard, Peacemaker dit à Aquaman de « Aller f—k un autre poisson ». Pour terminer la scène avec son moment le plus inattendu, Atlantean King de Momoa dit: « J’en ai tellement marre de cette rumeur », et Flash de Miller répond par: « Ce n’est pas une rumeur. » Aquaman répond alors: « » Va te faire foutre, Barry. «





Avoir des membres du Ligue des Justiciers dans l’émission classée R est un coup, mais les faire jurer dans la scène, ce qui correspond parfaitement au ton de l’émission, est quelque chose qui montre la différence entre les camps Marvel et DC en ce qui concerne leurs plus grands super-héros. Alors que Disney est très désireux de garder le MCU purement familial, Warner Bros. n’a eu aucun problème à laisser James Gunn lâcher prise sur sa franchise de bandes dessinées.

James Gunn a eu le champ libre avec Peacemaker et la Justice League





Le réalisateur James Gunn a révélé en s’adressant à Variety qu’avoir la Justice League pleinement dans la série était quelque chose pour lequel il n’avait tout simplement pas le budget, ce qui a conduit à la plaisanterie selon laquelle ils arriveraient en retard. En ce qui concerne le tournage de la scène elle-même, Gunn a révélé que cela n’était vraiment possible que grâce à Marvel lui permettant d’en tourner une partie tout en travaillant sur Gardiens de la Galaxie.





« Je pense qu’avant de tourner la série, nous avons parlé à Jason [Momoa] à propos de ça. Nous étions comme, ‘Écoutez, [Peacemaker] dit que vous f–k pêchez tout le temps. Et nous avions un peu peur qu’il soit bouleversé, mais il a juste ri. Il était cool », a déclaré Gunn. « Donc, il était à peu près à bord depuis le début. Et puis Ezra, je viens de le découvrir grâce à des amis communs, aimait beaucoup mes films. Et donc j’ai demandé s’il pouvait entrer et tourner cette scène, et il a gentiment accepté de le faire. En fait, Marvel a tiré [Ezra] pour nous, pendant que nous tournons ‘Gardiens Vol. 3.’ Je veux dire, Marvel devait DC, parce que le Pacificateur l’équipage a tourné mon test d’écran pour [‘Peacemaker’ co-star] Chukwudi [Iwuji] pour ‘Gardiens Vol. 3.’ Et puis nous avons eu Ezra avec le ‘Gardiens Vol. 3‘ équipage. »





James Gunn est dans la position unique de travailler presque simultanément avec Marvel Studios sur le MCU et Warner Bros. sur les projets DCEU. Tandis que Gardiens de la Galaxie Vol.3 est considéré comme son dernier film avec Marvel Studios, le Pacificateur finale a suscité un nouveau niveau d’excitation pour ce qu’il pourrait faire sur son prochain projet DC.





