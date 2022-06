James Gunn répond à la demande de ramener Harley Quinn de Margot Robbie dans un nouveau projet

En ce qui concerne les personnages populaires de la DCEU, Harley Quinn de Margot Robbie est celle qui apparaît dans de nombreuses listes, il n’est donc pas surprenant que les fans demandent constamment quand elle reviendra. Dans une récente conversation sur Twitter, James Gunn a laissé un autre indice qu’il pourrait éventuellement vouloir apporter le coloré Escouade suicide membre revient sur les écrans pour ses projets futurs. Alors que Gunn a révélé un peu les choses sur lesquelles il travaille pour DC, il y a toujours la possibilité d’en faire plus et cela pourrait bien inclure un peu de chaos Harley si nous avons de la chance.

Margot Robbie a joué Harley Quinn pour la première fois en 2016 Escouade suicide, donnant vie au personnage d’une manière qui lui a instantanément valu un succès auprès des fans et a certainement stimulé la carrière déjà en plein essor de Robbie. Depuis, l’actrice australienne a incarné le personnage à deux reprises, en Oiseaux de proie et celui de James Gunn La brigade suicide. Avec une énorme base de fans, les médias sociaux voient fréquemment de nouveaux appels pour plus de Harley Quinn dans le monde du DCEU, et le réalisateur Gunn a répondu à l’un d’eux de sa manière habituelle cryptique mais optimiste.

La réponse de Gunn était à un message qui partageait une image de la paire qui s’étreignait et qui disait : « S’il vous plaît, ramenez Harley pour un autre projet ! » Gunn a répondu au message avec une image de Robbie en tant que Quinn dans La brigade suicide et un commentaire qui disait simplement : « Ce n’est pas une mauvaise idée ».

James Gunn a taquiné un projet Harley Quinn avant

L’été dernier, James Gunn a taquiné la possibilité qu’un projet Harley Quinn soit quelque chose qu’elle voudrait « définitivement » faire. Alors que cela avant le succès de La brigade suicidequi a ouvert le mois après les commentaires de Gunn, c’était la deuxième fois que Gunn faisait des remarques sur le fait de travailler avec Margot Robbie sur un autre projet après La brigade suicide. Le réalisateur a précédemment déclaré qu’une discussion avait eu lieu, mais le degré de détail exact de ces discussions et leur fin sont encore inconnus.

Actuellement, Gunn travaille sur le Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 film pour Marvel Studios, et quelque temps après, il y a une deuxième saison de Pacificateur à venir, une série d’Amanda Waller, et Gunn semble toujours avoir au moins une autre émission en développement pour Warner Bros. peut se voir le faire pendant au moins l’année prochaine.

Pendant ce temps, Margot Robbie est actuellement occupée à filmer son tour curieux et secret en tant que Barbie dans le nouveau film basé sur la célèbre poupée. Mettant en vedette aux côtés de Ryan Gosling, Simu Liu et Will Ferrell, on sait très peu de choses sur ce à quoi ressemblera le film à sa sortie, mais il semble très peu probable qu’il ressemble à d’autres propriétés Barbie qui a été faite dans le passé. Si après cela Robbie pourrait être tenté de retourner dans le monde de Harley Quinn, nous devrons simplement attendre pour le savoir.