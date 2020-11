James Gunn rend hommage à Stan Lee de Marvel à l’occasion du deuxième anniversaire de sa mort

Alors que de nombreux cinéphiles ne connaissent Marvel que par le biais du MCU, la véritable origine de leurs super-héros emblématiques a commencé dans les pages de Marvel Comics. Stan Lee est l’homme crédité d’avoir mis Marvel sur la carte avec la création d’une foule de nouveaux héros ancrés, des Fantastic Four à The Incredible Hulk. Le cinéaste James Gunn, qui a suivi les traces de Lee avec son interprétation des MCU gardiens de la Galaxie, s’est rendu sur Instagram pour honorer Lee à l’occasion de son deuxième anniversaire de mort avec une photo de retour et le message suivant.

« L’une des grandes joies de ma vie a été de connaître @therealstanlee et de travailler avec lui à plusieurs reprises. C’était un gars formidable et un véritable modèle en dehors de tout ce qu’il a donné au monde – et à moi personnellement – de manière créative. C’est Difficile de croire que cela fait 2 ans qu’il est décédé. Je me souviens encore qu’il m’avait dit à quel point il aimait le premier film des Gardiens, même s’il ne les avait pas créés. « Vous avez créé Groot », lui ai-je dit. « Oui ?! « dit-il. Il avait oublié les réalisations qui soutiendraient d’autres créatifs pour toute une vie. Tu me manques, Stan. » Dit Nuff. [Heart emoji] »

Lee est décédé le 12 novembre 2018, deux semaines et demie avant son 96e anniversaire. Son décès s’est avéré une force unificatrice pour les fans de bandes dessinées du monde entier, réunissant les deux plus grands concurrents de bandes dessinées, DC et Marvel, alors qu’ils pleuraient collectivement la mort de Lee. Pour sa part, il est clair que Gunn ressent toujours une dette de gratitude envers l’homme qui était l’une des forces créatives derrière les personnages qui peuplent maintenant les films Marvel, y compris le prochain. Les gardiens de la galaxie Vol. 3.

La propre relation de Gunn avec le MCU a été tendue de temps en temps. Après avoir été acclamé pour son premier film Marvel gardiens de la Galaxie, Gunn a été démis de ses fonctions de réalisateur pour la suite en raison de tweets répréhensibles que le cinéaste avait créés il y a des décennies. Le jeu du ventilateur était si intense queJames Gunn a été ramené dans le MCU, et a continué à faire Gardiens de la Galaxie, Vol. 2.

Plus récemment, Gunn est devenu le premier directeur majeur du MCU à faire le saut vers le DCEU, avec son prochain film La brigade suicide. Alors qu’une certaine section du fandom Marvel considère que cela fonctionne avec «l’ennemi», Gunn a déclaré qu’il n’y avait pas de rivalité entre DC et Marvel, ajoutant que le showrunner MCU Kevin Feige avait visité les décors de La brigade suicide, et sait qui est le méchant principal, et les détails les plus fins de l’intrigue étroitement gardée.

Avec son dernier article honorant Lee, Gunn a prouvé une fois de plus que son travail à DC n’avait eu aucun impact sur son affection pour le MCU et Marvel Comics en général. Lee lui-même aimait le monde de DC, se référant à la société sous le nom de « Concours distingué », et réinventant leurs personnages titulaires, Superman, Batman et Wonder Woman pour une série de bandes dessinées limitée en 2001 intitulée Imagine seulement…

