James Gunn rencontrera Matt Reeves pour discuter de Batman et DCU

Les mondes de la DCU et de The Batman ne sont pas sur le point de se heurter de sitôt, mais Matt Reeves et James Gunn vont discuter d’un avenir parallèle.

Matt Reeves et James Gunn ont tous deux clairement indiqué qu’il n’y avait pas de plans pour Le Batman pour entrer dans la DCU, mais Reeves a récemment révélé qu’il rencontrerait le co-PDG de Gunn et DC Studios, Peter Safran, ce mois-ci pour discuter de son plan « Bat-verse » et de la manière dont il se déroulera parallèlement au prochain redémarrage de la DCU.





Il y a beaucoup d’attentes et d’appréhensions parmi les fans quant à l’apparence de la nouvelle liste DC après l’arrivée de Aquaman et le royaume perduet alors qu’une annonce est encore quelque part à l’horizon, Matt Reeves semble avoir une idée très claire de l’avenir de Le Batman. En parlant à Yahoo!, Reeves a révélé que sa prochaine réunion sera une opportunité passionnante de découvrir comment les deux franchises différentes peuvent exister côte à côte. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous avons parlé plusieurs fois. Je suis censé me réunir avec lui et Peter parfois ce mois-ci. Ils ont travaillé fébrilement sur ce qu’ils font, et j’ai travaillé dur avec mes partenaires sur ce que nous ‘faire – tous nos spectacles et tout. Nous allons donc avoir une réunion où nous parlerons de tout ce qui se passe et des arcs de ces deux choses. Je suis ravi d’entendre parler de ce qu’ils font . Ils ont un grand plan, et j’ai ce grand plan Bat-vers. Il s’agit juste de nous connaître vraiment. Ça va être amusant. «





L’univers Batman surmontera-t-il les doutes initiaux de certains fans de films de super-héros ?

Images de Warner Bros.

Même sans savoir exactement ce que James Gunn et Peter Safran prévoient pour la DCU, il ne fait aucun doute que ce sera à un niveau complètement différent du monde de Matt Reeves. Le Batman. Pour cette raison, il ne devrait y avoir aucune raison pour que les deux ne puissent pas coexister dans les années à venir. Alors que le style d’écriture et les travaux antérieurs de James Gunn suggèrent que la nouvelle DCU sera pleine d’éclat et de spectacle, Reeves continuera de garder Le Batman ancré, ce qui n’a pas plu à certains fans qui s’attendaient à ce qu’il suive la tendance habituelle de Batman sur grand écran de méchants sages et de gadgets flashy.

Ce qui définit la vision de Matt Reeves de Gotham City, c’est le manque de tout ce dont les précédentes sorties à l’écran de Batman sont devenues synonymes au fil des ans depuis que Michael Keaton a revêtu le capot pour la première fois en 1989. Le Batman était un mystère maussade et au rythme lent avec un jeune Bruce Wayne en son cœur, donnant au monde un tout nouveau type de Batman à tous ceux qui l’ont précédé, et probablement à tous ceux qui viendront après lui. Avec une émission télévisée dérivée basée sur Penguin de Colin Farrell qui devrait tourner dans les mois à venir et une deuxième émission centrée sur Arkham Asylum en développement, ainsi que Batman 2 sur lequel travaille Reeves en ce moment, malgré sa vision sombre du genre super-héros, L’univers Batman a un bel avenir.