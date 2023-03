James Gunn remet les pendules à l’heure sur Superman : rumeurs sur le processus de casting hérité

Les fans de DC attendaient avec impatience les nouvelles du prochain redémarrage de Superman, Superman : Héritage, et des rumeurs récentes sur le processus de casting et le réalisateur ont fait le tour. James Gunn est sur le point d’écrire le scénario du film, qui réinventera l’homme d’acier pour une nouvelle génération de fans. Les détails de l’intrigue du film n’ont pas encore été révélés, mais il devrait se concentrer sur un jeune Clark Kent et ses débuts en tant que Superman. Henry Cavill, qui jouait le rôle de Superman dans les films précédents, ne reprendra pas le rôle.





Une rumeur récente affirmait que les appels de casting pour Clark Kent et Lois Lane étaient déjà sortis. Cependant, James Gunn a pris Twitter pour démystifier les rumeurs, déclarant qu’ils n’ont même pas encore engagé de directeur de casting. Par conséquent, toute nouvelle de casting à ce stade est purement spéculative. On ne sait toujours pas quand le casting de Superman: Legacy commencera.

Le film Superman: Legacy de DC Universe serait réalisé et écrit par James Gunn

Le film Superman: Legacy de DC Universe est entre les mains de James Gunn, car il écrira et réalisera le film selon l’auteur de bandes dessinées de DC Tom King dans une récente interview avec ComicPop. King a fait allusion à l’implication de Gunn dans le film Superman, où il sera à la fois scénariste et réalisateur, mais il n’a fourni aucun détail spécifique sur le projet.

« Il y a des choses dont je peux parler, et des choses dont je ne peux pas parler. Je veux dire, James Gunn est un super nerd et il est super créatif, n’est-ce pas ? Il est l’auteur et le réalisateur du film Superman, et il est en quelque sorte la force créatrice derrière tout de cela, lui et Peter Safran. Et il a contacté un groupe de scénaristes et moi-même, fantastique, incroyable… dont il a publié les noms, pour travailler à rendre ces films et émissions de télévision aussi bons que possible », dit le roi.

Récemment, en réponse à la question d’un fan sur la création de Superman : Héritage, James Gunn a précisé que ce n’était pas une décision impulsive lors de sa nomination à DC Studios en octobre. Au lieu de cela, il a confirmé que le projet était déjà en cours et destiné dès le départ à être entièrement séparé de la représentation de Superman par Henry Cavill dans les films de Zack Snyder.

Superman : Héritage devrait offrir une nouvelle vision du super-héros emblématique et explorera une version plus jeune du personnage. Gunn, avec Peter Safran, ont été activement impliqués dans la création du nouvel univers DC intitulé Chapitre 1 : Dieux et monstres. Le film ne devrait pas être une histoire d’origine et est vaguement inspiré de la série de bandes dessinées « All-Star Superman » de Grant Morrison. La production devrait commencer fin 2023 ou début 2024, avec une date de sortie le 27 juin 2025. D’autres détails sur le casting et l’intrigue seront probablement révélés au cours des prochains mois.