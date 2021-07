James Gunn réfléchit à son licenciement des Gardiens de la Galaxie Vol. 3

gardiens de la Galaxie réalisateur, James Gunn, a expliqué qu’il avait été lâché par Disney et Marvel Studios en 2018. Le cinéaste a été retiré de la direction du prochain MCU Threequel, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, après que plusieurs tweets controversés du cinéaste datant de 2008-2012 aient été soudainement découverts. Gunn a maintenant révélé les détails de ses conversations avec le patron de Marvel, Kevin Feige, à l’époque.

« J’ai appelé Kévin [Feige] le matin où cela se passait, et j’ai dit : « Est-ce que c’est un gros problème ? » Et il dit : ‘Je ne sais pas.’ C’était un moment. J’étais comme, ‘Tu ne sais pas?’ J’ai été surpris. Plus tard, il m’a appelé – lui-même était sous le choc – et m’a dit ce que les pouvoirs en place avaient décidé. »

Bien que Gunn ait rapidement reconnu ses erreurs passées, cela n’a pas influencé Disney, qui a finalement décidé de se séparer du réalisateur à succès.

« C’était incroyable. Et pendant une journée, il semblait que tout était parti. Tout était parti. J’allais devoir vendre ma maison. Je n’allais plus jamais pouvoir travailler. C’est ce que j’ai ressenti. «

Malgré les craintes initiales de Gunn, il a en fait pu trouver du travail très rapidement, Warner Bros. lui ayant confié la tâche de relancer l’une de leurs plus grandes propriétés DC, La brigade suicide, dont la sortie est prévue le mois prochain. Après de nombreuses discussions, Disney a également décidé de réintégrer Gunn environ un an après l’avoir licencié, le cinéaste étant désormais à la barre. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et terminer la trilogie qu’il a commencée en 2014. Bien qu’il ait été poussé et tiré par le grand studio, Gunn n’a clairement aucune mauvaise volonté envers Disney ou Marvel, et il n’a pas non plus le sentiment d’avoir été victime de ce qu’on appelle « l’annulation culture ».

« C’est un problème tellement plus important que cela. Parce que l’annulation de la culture, ce sont aussi des gens comme Harvey Weinstein, qui devraient être annulés. Les gens qui ont été annulés puis le restent – la plupart de ces gens le méritaient. Les paparazzi ne sont pas seulement les gens sur le rues – ce sont les gens qui fouillent Twitter pour tous les péchés passés. Tout ça craint. C’est douloureux. Mais c’est en partie la responsabilité. Et cette partie est bonne. Il s’agit simplement de trouver cet équilibre. «

Heureusement, les fans de films de bandes dessinées ont beaucoup de vision unique de James Gunn à espérer, avec son prochain projet, La brigade suicidecentré sur une équipe dépareillée de condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve, qui sont envoyés en tant que membres de la Force opérationnelle X sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’ère nazie qui retenaient des prisonniers politiques et menaient des expériences. Au cours de la mission, ils entrent en conflit avec Starro, une étoile de mer extraterrestre géante et télépathique.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pendant ce temps, réunira à nouveau l’équipe titulaire de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan et Pom Klementieff pour ce qui sera probablement la dernière sortie Marvel sous la direction de Gunn.

La brigade suicide devrait sortir en salles le 5 août. Tandis que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 commencera le tournage en novembre 2021 et devrait ouvrir le 5 mai 2023. Cela nous vient du New York Times.

Sujets : Les Gardiens de la Galaxie 3