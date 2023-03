James Gunn réalisera Superman : Legacy pour la DCU

C’est officiel, gardiens de la Galaxie directeur et maintenant co-chef de DC Studios, James Gunndirigera le prochain Superman redémarrer, Superman : Héritage. Prendre à réseaux sociaux pour partager la nouvelle, Gunn donne également un aperçu de ce qui façonnera sa vision de l’homme d’acier, ainsi que d’honorer son père, décédé il y a quelques années. Découvrez ce que James Gunn avait à dire sur la réalisation Superman : Héritage dessous.





« Oui, je réalise Superman : Legacy qui sortira le 11 juillet 2025. Mon frère Matt m’a dit quand il a vu la date de sortie qu’il s’est mis à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit: « Mec, c’est l’anniversaire de papa. » Je n’avais pas réalisé », le cinéaste, qui est surtout connu pour avoir dirigé des artistes comme SuperSorties Marvel gardiens de la Galaxie et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2et le film DC La brigade suicidea déclaré à propos de sa décision de ramener Superman sur grand écran.

Gunn fait ensuite référence à la façon dont il « s’est vu offrir Superman il y a des années ». Le réalisateur révèle qu’il « a d’abord dit non » parce qu’il ne pouvait pas trouver un chemin dans le personnage emblématique et l’histoire « qui se sentait unique et amusante et émotionnelle qui a donné à Superman la dignité qu’il méritait ». De toute évidence, cela a maintenant changé, Gunn déclarant qu’il « a vu un moyen d’entrer, à bien des égards, centré sur l’héritage de Superman – comment ses parents aristocratiques kryptoniens et ses parents agriculteurs du Kansas informent qui il est et les choix qu’il fait. »

Qu’est-ce que tout cela signifie exactement pour Superman : Héritage reste à voir, mais il est clair que Gunn a une véritable passion pour le personnage. En plus de sa série de bandes dessinées acclamée par la critique, cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour l’homme d’acier et son retour redémarré.





Superman: Legacy lancera le DCU

Bandes dessinées DC

Ce que nous savons de la direction de Superman : Héritage est qu’il ne s’agira pas d’un redémarrage et qu’il démarrera le DCU nouvellement recalibré. Qui a maintenant James Gunn et le producteur Peter Safran comme chefs de file. « Ce n’est pas une histoire d’origine », a révélé Safran. «Il se concentre sur Superman équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine. Il est la gentillesse dans un monde qui pense que la gentillesse est démodée. Superman : Héritage est prévu pour le 11 juillet 2025.

Superman : Héritage sera suivi du film d’équipe de super-héros L’Autoritéun projet Batman intitulé Les braves et les audacieuses, Supergirl : la femme de demain, un Chose des marais redémarrer, un Wonder Woman série préquelle intitulée paradis perdula série animée Commandos Créaturesune série centrée sur Amanda Waller, une série Green Lantern intitulée Lanterneset une série sur Booster Gold.

Avant de concrétiser sa vision de Superman, James Gunn va d’abord boucler sa saga Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. La suite voit Peter Quill diriger les Gardiens dans une mission dangereuse qui pourrait conduire à la dissolution de l’équipe afin de protéger le membre bien-aimé, Rocket. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait être publié le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.