James Gunn réagit en devenant « DCU Canon » dans The Flash grâce à Scooby-Doo

Canon Occasion Canon 600EX-RT Speedlite

Le flash puissant Canon Speedlite 600EX-RT est l'outil idéal pour les photographes professionnels. Il peut être utilisé aussi bien monté sur l'appareil qu'à distance et peut également s'incliner de -7 à +90° et pivoter de 180° vers la gauche ou vers la droite pour des capacités de rebond complètes. Grâce à son étanchéité améliorée contre la poussière et l'eau, le 600EX-RT n'est pas uniquement destiné à une utilisation en intérieur ! This item is sold as seen for spares or repair. Please read the description in full before purchasing. Spares and repairs items do not come with a warranty but do represent potentially excellent value. All faults or issues are fully described. Cosmetically this item would be placed within our Well Used condition rating. Please Note: The capacitor of the flash is failing and the recharge rates are slow. Due to this the flash is being sold for spares and repairs.