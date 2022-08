James Gunn réagit au casting de Harley Quinn de Lady Gaga dans Joker 2

James Gunn a rendu assez évident que dans le cadre de son temps à Warner Bros. Discovery travaillant sur des projets DC, il aimerait faire quelque chose avec Harley Quinn de Margot Robbie. Suite à l’annonce que Lady Gaga assumerait le rôle de méchante emblématique dans le prochain film de Todd Phillips Joker suite, Gunn a été invité à partager ses réflexions sur le casting. Il semble qu’il soit tout à fait d’accord avec cela et qu’il ait hâte de voir le résultat.

Joker est sorti en 2019 et, tout comme cette année Le Batman, le film a été félicité pour avoir abandonné toutes les itérations d’écran précédentes de son personnage principal et pour avoir livré une histoire réelle au niveau du sol qui a supprimé tous les éléments fantastiques qui lui sont généralement associés et a révélé une histoire très humaine. Le film a continué à gagner gros aux Oscars et à d’autres cérémonies de remise de prix, et bien qu’il y ait eu des questions immédiates sur une éventuelle suite, le sujet a été principalement minimisé pendant la meilleure partie de trois ans. La semaine dernière, Joker : Folie a Deux a été officiellement annoncé avec style, Lady Gaga partageant la nouvelle dans une vidéo teasing sur ses comptes de réseaux sociaux.

Parmi les nombreux fans de DC intrigués pour savoir ce que Jokerl’univers de ‘s fera à Harley Quinn, qui est susceptible d’avoir le même genre de torsion à la terre que Joaquin Phoenix a apporté à Joker, James Gunn a hâte de rencontrer cette version du personnage. En réponse à une question sur son compte Twitter sur ses sentiments sur le sujet, Gunn a répondu :

« Je suis vraiment intéressé de voir ce que Todd Phillips concocte. J’ai rencontré Lady Gaga une fois et elle était vraiment gentille, donc je cherche toujours à ce que les gens sympas réussissent. »

James Gunn pourrait diriger son propre projet Harley Quinn

Fans de James Gunn La brigade suicide, et l’univers qu’il semble construire autour du gang hétéroclite de méchants de bandes dessinées, attendent avec impatience de voir ce que le scénariste-réalisateur fera ensuite en ce qui concerne sa vision de DC. Alors qu’il travaille déjà la saison 2 de Pacificateur, Gunn n’a pas caché qu’il travaille également sur un autre projet mystère. Ayant exprimé leur intérêt à travailler avec Margot Robbie sur un projet Harley Quinn, certains ont commencé à espérer que ce pourrait être là où il se dirigerait ensuite, mais l’énigmatique psychopathe blond de Robbie a une rude concurrence.





Depuis l’arrivée de The Suicide Squad, Gunn a fait savoir qu’il aimerait faire de nombreuses retombées avec les personnages du film, et il existe de nombreux personnages uniques et intrigants que les fans seraient heureux de voir revenir. De Bloodsport d’Idris Elba à Weasel de Sean Gunn, il existe des possibilités infinies quant à l’endroit où Gunn pourrait atteindre son prochain projet, et après le gâchis mutilé que le DCEU est devenu, beaucoup sont simplement ravis de voir un peu de continuité sous quelque forme que ce soit. prend.

Joker : Folie à deux sortira en salles le 4 octobre 2024, tandis que les futurs projets de James Gunn devraient arriver au cours des deux prochaines années.