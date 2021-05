James Gunn pourrait mettre fin à sa collaboration avec Marvel

L’arrivée de « Guardians of the Galaxy Vol 3 » dans les salles pourrait marquer la fin de la route pour la collaboration de James Gunn dans la franchise Marvel Studios. Après que la bande-annonce a été révélée avec les dates de sortie des films qui composent la phase 4 du MCU, le cinéaste a été plus ouvert pour partager des détails sur le sujet.

Conformément à sa tradition de répondre aux questions des fans sur les réseaux sociaux, un utilisateur d’Instagram lui a demandé s’il n’avait pas envie de développer un quatrième opus pour les hors-la-loi bien-aimés de l’espace, auquel Gunn a répondu qu ‘«il prévoit que la bande (Vol 3 ) soyez votre dernier. «

Vous pourriez aussi être intéressé par: James Gunn révèle quels personnages de la « Suicide Squad » mourront

Puisque à des occasions précédentes, Gunn a reconnu qu’il n’est pas bon de «dire jamais», il semble que «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3» ait été prévu par son directeur pour être la fin du chemin qu’il avait prévu dès le premier opus , bien que cela n’empêcherait pas Marvel de poursuivre la saga avec un nouveau réalisateur.

Cependant, l’arrivée de ce film tant attendue par les fans du MCU pourrait également signifier le point final de la relation de travail entre James Gunn et Marvel Studios, à commencer par l’insistance sur le fait que Gunn a indiqué que ce nouvel opus serait le dernier qu’il le ferait. faire. à propos des Gardiens.

Bien que le grand succès des deux premiers opus de « Guardians of the Galaxy » ait permis à James Gunn un niveau extrêmement élevé de hiérarchie créative au siège de Marvel Studios, cette relation entre le cinéaste et le studio a subi des coups extrêmement sévères à l’été de 2018.

Disney choisirait de renvoyer James Gunn après que d’anciens messages du cinéaste aient commencé à émerger sur Twitter, qui, en termes simples, présentaient un sens de l’humour très noir que le cinéaste lui-même reconnaissait comme immature, mais refusait de supprimer dans le cadre de son apprentissage. traiter.

Pourtant, Disney, j’ai senti que Gunn ne devrait pas être lié à leur marque. Le réalisateur a été réembauché en 2019, confirmant que son scénario pour « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » reste largement intact, maintenant une position cordiale avec les responsables de la franchise.

Malgré ce calme dans sa relation avec Marvel Studios, le récent travail de Gunn avec Warner Bros sur « The Suicide Squad » a amené le cinéaste à faire l’éloge du studio et de l’énorme liberté créative qu’ils lui ont donnée dans la construction de son histoire. Après le début du tournage de « Peacemaker », spin-off du film pour HBO Max, Gunn n’a pas hésité à faire part de sa volonté de retravailler avec le studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La chronologie spéciale de Noël des Gardiens de la Galaxie confirmée

Ce rebond dans la carrière de James Gunn pourrait également susciter l’intérêt du réalisateur pour des projets tout à fait originaux, même si après la première de «Brightburn», un film sur lequel il a servi en tant que producteur exécutif, il n’a pas hésité à exprimer sa préoccupation quant au danger que ces productions Les budgets moyens souffrent des grandes franchises. Quel avenir pour James Gunn? Seul le temps dira.