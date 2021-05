James Gunn partage une nouvelle photo du tournage de Peacemaker

La production de Pacificateur de HBO Max continue dans et autour de Vancouver, et le cinéaste James Gunn Vous ne pouvez pas vous empêcher de partager des photos des coulisses du spin-off bourré d’action The Suicide Squad.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chivalry 2 obtient une nouvelle bêta ouverte multiplateforme

Mardi après-midi, le réalisateur a partagé une image d’un moniteur sur le plateau avec le personnage éponyme de John Cena. Naturellement, une grande partie du moniteur est cachée pour éviter les spoilers, il n’y a donc qu’un aperçu de l’apparence de la série.

« En direct de l’ensemble de #Peacemaker », a tweeté Gunn à ses abonnés.

Gunn et Cena ont travaillé sur La brigade suicide avant que WarnerMedia ne se précipite pour développer une série Peacemaker pour HBO Max. En attendant sur le plateau, le réalisateur a également pris le temps de répondre aux questions de ses fans.

Un fan enthousiaste de Peacemaker a demandé si la série se déroulerait avant ou après The Suicide Squad, une question à laquelle Gunn n’a pas pu répondre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Overwatch aura de nouveaux skins sur plusieurs héros par anniversaire

The Suicide Squad fera ses débuts dans les salles et sur HBO Max le vendredi 6 août. Peacemaker devrait faire ses débuts sur HBO Max en 2022.