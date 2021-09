James Gunn partage les storyboards des Gardiens de la Galaxie 3

James Gunn est devenu l’un des cinéastes les plus actifs de l’industrie moderne. Après avoir terminé la production de la série « Peacemaker », qui arrivera en 2022 au service de HBO Max, le cinéaste acclamé a commencé la pré-production sur « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ».

Fidèle à sa tradition de frapper son compte Twitter avec des nouvelles importantes pour les fans, Gunn a partagé une grosse pile de papiers, notant qu’il s’agit de storyboards du film très attendu de Marvel Studios, sans révéler aucune image spécifique pouvant offrir des détails sur son terrain.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ben Affleck considère « The Last Duel » comme un film féministe

Pile de storyboards dessinés à la main que je viens de terminer ces derniers jours pour # GuardiansoftheGalaxyVol3. Cela représente 12 pages de script et sera la base de cette section du film. Concevoir le film comme celui-ci est la partie la plus importante de mon travail à ce stade. pic.twitter.com/AdUWakUr3W – James Gunn (@JamesGunn)

12 septembre 2021

La chose la plus intéressante est la révélation avec laquelle James Gunn a accompagné cette publication : cette grosse pile de papiers ne couvre que 12 pages du scénario de « Guardians of the Galaxy Vol. 3 ». « Concevoir le film de cette façon est la partie la plus importante de mon travail à ce stade », a-t-il noté. En juin dernier, Gunn a révélé qu’il avait commencé le storyboard du film, qui présente un dessin individuel de chaque plan que le film présentera.

Dans un fil de messages ultérieur, James Gunn a expliqué pourquoi il scénarise le film de cette façon. Bref, le cinéaste parvient à faciliter la synchronisation entre les départements de conception de costumes et les plateaux de tournage avant le début de la production du film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Mission : Impossible 7 » fête la fin de son tournage

« Le livre d’images et de descriptions devient ma bible du film, ce qui est plus important que le script », a déclaré Gunn. « Pour moi, écrire un scénario, c’est souvent essayer de décrire ce que je vois visuellement, donc c’est plus proche de la vérité sur la façon dont je vois l’histoire. »

James Gunn conclut que chaque plan de la bande est dessiné à la main, ce qui donnerait un total de 2500 dessins dans ses films les plus récents, en tenant compte du fait qu’il dessine aussi le mouvement, donc cette fois il se retrouvera avec une moyenne de 3000 dessins sur bande. « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » a une date de sortie prévue pour le 5 mai 2023.