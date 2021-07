James Gunn partage le processus douloureux derrière le choix de la couleur de peau de Drax et Gamora

En ce qui concerne les versions à l’écran de personnages bien connus, aucune ne semble être plus examinée que celles des bandes dessinées Marvel et DC. En répondant aux questions des fans sur Twitter, La brigade suicide réalisateur, James Gunn, a révélé un petit aperçu de la façon dont certaines décisions sont prises concernant l’apparence de certains de nos personnages préférés lorsqu’ils arrivent sur grand écran. Tout en répondant à une variété de questions, Gunn a été interrogé spécifiquement sur la couleur de Drax et Gamora dans Guardians of The Galaxy et en quoi ils différaient de leurs homologues originaux de la bande dessinée.

Un utilisateur a demandé James Gunn pourquoi Drax était gris et non vert dans l’incarnation du personnage de Marvel Cinematic Universe. Gunn avait quelques choses à dire à ce sujet. « Parce qu’il y avait suffisamment de personnes vertes dans le MCU et que le vert est la couleur la plus difficile à obtenir pour ressembler à de la peau réelle. Nous avons testé beaucoup de couleurs et le gris était tout simplement le meilleur pour le personnage. » Un autre utilisateur a poursuivi sur ce point en disant: « Le gris a vraiment bien fonctionné, pour mémoire. Les marques rouges étaient super cinématographiques – elles ressortaient mieux, je pense, dans un gris cendré par rapport à un vert. » Gunn est revenu là-dessus avec une autre anecdote intéressante sur les premières itérations de Drax. « Oh ouais, tu viens de me rappeler une autre raison pour laquelle je n’aimais pas le vert dans certains des premiers designs, Drax avait l’air trop Noël à mon goût (même si j’aime Noël). »

Parce qu’il y avait suffisamment de personnes vertes dans le MCU et que le vert est la couleur la plus difficile à obtenir pour ressembler à de la vraie peau. Nous avons testé beaucoup de couleurs et le gris était tout simplement le meilleur pour le personnage. https://t.co/fRdSzzpsJM – James Gunn (@JamesGunn) 16 juin 2021

Oh oui, vous venez de me rappeler une autre raison pour laquelle je n’aimais pas le vert dans certains des premiers modèles, Drax avait l’air trop Noël à mon goût (même si j’aime Noël). https://t.co/8AOwpvRRDW – James Gunn (@JamesGunn) 16 juin 2021

Le discours sur Drax et sa peau verte et le processus tortueux qui semble exister pour qu’il apparaisse juste à l’écran a conduit à une question sur l’un des collègues gardiens de Drax; Gamora. À la suite des commentaires de James Gunn sur Drax, on lui a demandé: « Maintenant, je me pose des questions sur la peau de Gamora? À quel point a-t-il été difficile d’y accéder, en termes de couleur et de texture? » Gunn a répondu: « Le pire. Une douleur totale. Je l’ai presque rendue bleue. Mais, vous savez, Avatar vibrations. »

Le pire. Une douleur totale. Je l’ai presque rendue bleue. Mais, vous savez, les vibrations d’Avatar. https://t.co/MWoJizyZsD – James Gunn (@JamesGunn) 16 juin 2021

Celui-ci est intéressant pour deux raisons, tout d’abord, il souligne qu’à un moment donné de la création de chaque film, il y a une quantité raisonnable d’examen pour savoir si certains personnages vont conduire à trop de comparaisons avec ceux d’autres franchises. En surface, il serait difficile de penser que quelqu’un puisse se tromper entre Gamora et les personnages de Avatar, mais évidemment avec Zoe Saldana étant déjà apparue dans le blockbuster de James Cameron, il devient clair que parfois ces discussions doivent avoir lieu.

Deuxièmement, sur ce point, il semble parfois que pour rendre le personnage le meilleur possible, quelqu’un doit mordre la balle et accepter que la tâche qu’il s’est donnée ne sera pas facile. Considérant que Gamora est apparu dans deux gardiens de la Galaxie films, et deux Vengeurs films, avec la probabilité d’au moins une autre sortie à venir, c’est beaucoup de douleur juste pour donner vie à son personnage.

Gunn semble apparaître de temps en temps sur son fil Twitter pour continuer à répondre à certaines des nombreuses questions posées sur ses films. Avec La brigade suicide sur le chemin des cinémas et de HBO Max bientôt, nous le verrons probablement répondre à quelques autres questions pressantes de ses fans, alors assurez-vous de garder un œil sur son fil Twitter pour plus de petites informations sur le monde de James Gunn.

Sujets : Gardiens de la Galaxie