James Gunn partage la liste des inspirations derrière la série Peacemaker de HBO Max

James Gunn est connu pour discuter ouvertement de ses projets à tous les stades de développement, et hier n’a pas fait exception. Le réalisateur bien-aimé a répondu à la question d’un fan via Twitter sur ses plus grandes inspirations pour son très attendu Pacificateur séries étaient, et il a partagé toute la liste. Il a répondu avec les révélations suivantes.

Ma plus grande inspiration est @JohnCena ramener un costume à la maison pour voir ce que c’est que d’y faire une sieste. Les autres grandes inspirations sont Better Call Saul, Dance Dance Revolution, les serrés, Def Leppard, le téléfilm Captain America des années 1970 et une enfance pourrie. https://t.co/zGElKFLJmDpic.twitter.com/vSekJRZaH8 – James Gunn (@JamesGunn) 29 avril 2021

Eh bien, c’est certainement un ensemble amusant mais vaste de genres. Voyons ce que cela pourrait signifier pour la série. Son ajout de Tu ferais mieux d’appeler Saul n’est pas nécessairement choquant car les œuvres précédentes de Gunn partagent des tons similaires avec l’émission AMC. Gunn est souvent loué pour sa capacité d’expert à combiner le cœur et l’humour avec des situations intenses, alors Pacificateur partager des vibrations similaires avec Tu ferais mieux d’appeler Saul logique. Quant à ce qu’il pourrait signifier avec son ajout du jeu vidéo Dance Dance Revolution, votre estimation est aussi bonne que la mienne.

Ma théorie est que nous pouvons avoir plus d’une séquence de danse comique dans la série, qui James Gunn a réussi sans effort avant dans le gardiens de la Galaxie des films. Son inclusion de Def Leppard insinue que nous pourrions avoir de la musique rock des années 1970 comme bande originale. Gunn a déjà mentionné que La brigade suicide se sentira comme un film de guerre des années 1970, donc cette piste. Enfin, Gunn évoque le classique culte Capitaine Amérique Film télévisé. Cela n’a jamais fait de doute, car le costume de Peacemaker est aussi ridicule que n’importe quoi dans l’univers de DC jusqu’à présent.

En rassemblant tous ces indices, nous pouvons très probablement nous attendre Pacificateur être un spectacle de super-héros au rythme rapide, ringard, nostalgique, sombre et hilarant. Il marquera également le premier spectacle d’action en direct se déroulant dans l’univers étendu de DC, ce sera donc une montre passionnante.

En plus de Pacificateur et La brigade suicide (arrivant en salles et HBO Max le 6 août), James Gunn a beaucoup d’expérience dans le monde des films de super-héros. Il est plébiscité pour des films comme super, Brightburn, et bien sûr Les gardiens de la galaxie série (il est prévu de terminer la Gardiens trilogie avec un spécial vacances. Avec un CV comme celui-là, je pense qu’il est juste de supposer que nous sommes entre de bonnes mains avec ses deux projets DC à venir.

Pacificateur jouera John Cena comme le méchant titulaire (anti-héros?), Steve Agee comme John Economos (reprenant son rôle de l’autre projet à venir du Gunn La brigade suicide), Danielle Brooks comme Leota Adebayo, Chris Conrad comme Vigilante, Christopher Heyerdahl comme Captain Locke, Jennifer Holland comme Emilia Harcourt, Chuckwudi Iwuji comme Clemson Murn, Nhut Le comme Judomaster et Robert Patrick comme Auggie Smith. On ne sait toujours pas quand la série aura lieu pour ne pas gâcher La brigade suicide. Mon argent est dessus car je m’attends à ce que Peacemaker soit l’un des nombreux membres de Suicide Squad à mourir, mais ne me croyez pas sur parole. L’émission sera présentée en première sur HBO Max en janvier 2022.

