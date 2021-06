James Gunn parle de sa tentative de reboot d’un Universal Monster

De nombreux personnages de « Universal Monsters » sont en préparation pour avoir leurs propres remakes dans les deux ou trois prochaines années. Et malgré les gros efforts que le réalisateur James Gunn semble avoir déployés dans le projet, il semble jusqu’à présent peu probable que nous voyions sa vision créative décalée dans cette créature.

Gunn, qui attend actuellement la première de « The Suicide Squad », a révélé via son compte instagram qu’il avait essayé de ramener la terrifiante créature aquatique d’Universal au grand écran depuis son succès en tant que scénariste dans le remake de « Dawn of the Mort. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael Jackson a été rejeté d’un classique animé de Disney

À travers ses sessions habituelles de questions-réponses avec ses fans, James Gunn n’a pas révélé les raisons pour lesquelles ce projet n’a pas pu être réalisé, mais en raison du grand nombre de cinéastes qui ont essayé de le faire dans le passé, il ne doit pas être pris personnellement. le refus du studio de redémarrer.

Sorti en 2004, « Dawn of the Dead » a été une belle opportunité pour Gunn de se faire connaître dans le schéma du cinéma commercial, au même titre que Zack Snyder, qui a réalisé le film. Pendant des décennies, Universal Studios a essayé de ramener « Creature From The Black Lagoon » sur grand écran, il est donc probable qu’au moment où Gunn a suscité son intérêt, quelqu’un d’autre était déjà inscrit pour le projet.

« Creature from the Black Lagoon » est sorti en 1954, présentant l’histoire d’une expédition en Amazonie qui se retrouve de manière imminente face à cette créature abominable surnommée « Gill-man », gagnant deux suites officielles. Depuis lors, la créature est devenue une icône de la culture populaire qui a fait partie de films tels que « Mad Monster Party » ou « Monster Squad ».

L’un des hommages les plus évidents qui ont été rendus à ce personnage est dans le film multi-primé de l’année 2017 « La forme de l’eau », du cinéaste mexicain Guillermo del Toro. Il présente l’histoire d’une femme muette qui travaille comme employée de nettoyage dans un établissement gouvernemental, forgeant une relation particulière avec une créature amenée d’Amérique du Sud.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Candyman » révèle ses origines dans une nouvelle bande-annonce terrifiante

James Gunn n’est sûrement pas le seul passionné par ce personnage. Le producteur de « The Walking Dead », Greg Nicotero, avait précédemment révélé son intention de faire un film inspiré de « Creature From the Black Lagoon », bien que son projet n’ait pas pu passer à d’autres étapes de production.