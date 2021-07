James Gunn parle de l’utilisation de la musique sur le plateau de tournage

Quiconque a vu le travail de James Gunn dans les deux épisodes de « Guardians of the Galaxy » aura remarqué le grand rôle que joue la musique dans l’histoire, soit comme élément décoratif dans la séquence, soit comme quelque chose qui ajoute un poids émotionnel au histoire, ce que vous cherchez à raconter à l’écran.

Dans une récente discussion avec NME, James Gunn a parlé de la façon dont la musique est utilisée dans la réalisation de ses films : « J’écris toutes les chansons du script, puis ces chansons sont jouées sur le plateau lorsque nous faisons les scènes. » a commenté le cinéaste.

Donc, quand vous les voyez courir sous la pluie avec des Pixies, nous avons des Pixies qui font du bruit sur le plateau.

James Gunn assure qu’il ne se contente pas d’ajouter les chansons d’artistes pop qu’il utilisera dans chaque scène. Dans le cas de « The Suicide Squad », il a travaillé avec le compositeur John Murphy sur des morceaux de musique clés bien avant le début du tournage. « Nous enregistrons donc le film pour la bande originale que nous jouons. »

« Donc, quand vous voyez l’équipe de suicide marcher dans le couloir avec la chanson jouant triomphalement en arrière-plan, nous la jouons sur le plateau », explique Gunn, qui pense que cela aide les acteurs à se sentir plus connectés à la scène et que cela aide à faire « peut-être un peu plus qu’ils ne l’ont déjà fait ».

Les efforts de James Gunn semblent avoir porté leurs fruits, car après la première au Royaume-Uni de « The Suicide Squad » et quelques communiqués de presse aux États-Unis, le film a la cote la plus élevée de toutes les productions de DC ou Marvel Studios ces dernières années.

Dans une conférence distincte pour le même point de vente, l’acteur Idris Elba, qui joue Bloodsport dans le film, a partagé quelques mots sur la différence entre le film de Gunn et son prédécesseur de 2016 de David Ayer, notant que les fans vont apprécier la manière très opposée dont les deux cinéastes ont été confrontés à la même prémisse.