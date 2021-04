James Gunn n’exclut pas de futurs projets avec DC

Tout semble indiquer qu’après la première de « The Suicide Squad », le cinéaste James Gunn n’exclut pas la possibilité de retourner travailler dans l’univers DC. Après avoir confirmé que le montage final du film est complètement terminé, le cinéaste a assuré à ses followers sur les réseaux sociaux qu ‘ »il y a définitivement plus à l’horizon ».

Bien que certains de ses fans soulignent qu’il fait référence à la série «Peacemaker» dans laquelle John Cena joue pour HBO Max, la manière ambiguë dont Gunn s’est exprimé pourrait suggérer que le cinéaste serait prêt à travailler sur un nouveau film de DC .

Je suis déjà plus qu’à la moitié du tournage d’une saison de la première saison d’une émission de télévision. Il y a donc certainement plus à l’horizon. – James Gunn (@JamesGunn)

19 avril 2021





La série « Peacemaker » est un spin-off du film qui servira de préquelle au personnage joué par Cena. En plus d’écrire ses huit épisodes, James Gunn est en charge de la production et de la réalisation de chacun d’eux. Selon le commentaire fait sur Twitter, le cinéaste a assuré qu’il était en plein tournage.

« ‘Peacemaker’ est une opportunité de se plonger dans les problèmes du monde d’aujourd’hui à travers l’objectif de ce super-héros / supervillain et du plus grand crétin du monde », a noté Gunn lors de l’annonce de la série 2020, où il a exprimé son enthousiasme à l’idée de collaborer à nouveau avec Cena et sa production. équipe de Warner Bros.

John Cena aurait précédemment indiqué que la série aurait une échelle et un niveau de production similaires à ceux d’un film, en plus d’exprimer son enthousiasme à revenir jouer « Peacemaker ». « The Suicide Squad » présente le retour attendu de Margon Robbie dans le rôle de Harley Quinn, qui sera de nouveau rejoint par Joel Kinnaman, Jai Courtney et Viola Davis.

Ils sont rejoints par Joaquin Cosío, Pete Davidson, Taika Waititi (dans un rôle encore inconnu), Idris Elba et la participation spéciale de Sylvester Stallone, qui a prêté sa voix à «King Shark». Le film sortira en salles et dans le catalogue HBO Max le 6 août.