James Gunn n’est pas content que la Suicide Squad passe directement à HBO Max

Ce n’est pas seulement Christopher Nolan qui est mécontent de la récente décision de WarnerMedia de faire tous ses débuts dans les films de 2021 sur HBO Max. Il est apparu que James Gunn, directeur de La brigade suicide, serait également mécontent du studio suite à l’annonce de sa bombe la semaine dernière. Mais cela s’avère rapidement être une décision qui pourrait se retourner contre eux, car les talents de la liste A à tous les niveaux sont en colère contre le studio, pour diverses raisons.

Selon un nouveau rapport, WarnerMedia a annoncé que toute son ardoise 2021 l’année prochaine fera ses débuts à la fois dans les cinémas et sur HBO Max le même jour avec peu ou pas d’avertissement aux talents et aux agences. James Gunn et d’autres ont été aveuglés par l’annonce. Même si Gunn, qui est connu pour diriger le gardiens de la Galaxie films, est dit «indépendant de la plate-forme», il est également dit qu’il n’était «pas content». Mis à part le manque d’avertissement, il s’agit en fin de compte d’un problème de rémunération à tous les niveaux.

Les talents, tels que les réalisateurs et les acteurs, ont des contrats complexes pour de grands films, tels que La brigade suicide. Ils sont souvent payés une somme d’avance, pour un talent de liste A qui est généralement une somme importante. Les offres incluent également souvent un back-end. Cela signifie que si un film fonctionne bien au box-office, les talents peuvent s’attendre à voir un autre énorme salaire. Avec la stratégie de sortie de HBO max, une énorme partie du box-office potentiel est sûrement retirée de la table pour l’intégralité de 2021. Et le studio n’a pas renégocié ses accords avec les talents impliqués dans l’un de ces films avant l’annonce.

Une partie du problème est que Wonder Woman 1984 La réalisatrice Patty Jenkins et la star Gal Gadot ont renégocié avant l’annonce de HBO Max de ce film, gagnant plus de 10 millions de dollars chacun en compensation supplémentaire. Dans le cas de La brigade suicide, il y a une armée de talents A-list en plus de James Gunn dont Margot Robbie, Idris Elba et Viola Davis, parmi tant d’autres. Gunn n’est pas le seul à être bouleversé, avec Jon M. Chu (Dans les hauteurs) également désigné comme un parti malheureux. Un agent de talent, qui a choisi de rester anonyme, avait ceci à dire.

«Vous aviez un héritage de plusieurs décennies comme étant le studio le plus convivial pour les talents. Maintenant, vous êtes passé de cela à un studio qui, dans des couleurs éclatantes, a illuminé un panneau disant: ‘Nous ne donnons pas f *** sur le talent. ‘ »

L’annonce a envoyé des ondes de choc à Hollywood et la poussière est loin d’être réglée. Legendary se prépare également à intenter une action en justice pour empêcher les deux Dune et Godzilla contre Kong d’être inclus dans l’accord. Legendary a financé environ 75% des deux projets de grande envergure. Netflix avait également proposé une offre riche pour Godzilla contre Kong, que Legendary voulait prendre mais WarnerMedia a mis un terme. Il reste à voir comment tout cela se passe, mais cela va devenir compliqué, c’est certain. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

