James Gunn ne dira jamais jamais de revenir au MCU après Guardians Vol. 3

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Le réalisateur James Gunn a ravivé l’espoir de son retour pour un Vol. 4, mais reste ferme dans son affirmation selon laquelle la suite à venir sera la fin de l’arc qu’il a prévu depuis le premier film. Gunn a récemment révélé qu’il prévoyait de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais ses récents commentaires sur le sujet amèneront sans aucun doute les fans de MCU à croiser les doigts pour de nouvelles aventures intergalactiques superbement bien enregistrées.

Moi? Ne dites jamais jamais mais je vois le Vol 3 comme la fin de l’histoire des Gardiens que j’ai commencé à raconter avec le Vol 1. https://t.co/q6iuqWoSgQ – James Gunn (@JamesGunn) 8 mai 2021

« Ne dites jamais jamais mais je vois le Vol 3 comme la fin de l’histoire des Gardiens que j’ai commencé à raconter avec le Vol 1. », répondit Gunn lorsqu’on lui demanda s’il réaliserait un quatrième film s’il en avait l’occasion. L’approche «ne jamais dire jamais» de Gunn à l’idée de diriger le volume 4 vient peu de temps après avoir révélé qu’il prévoyait que le prochain threequel soit sa dernière sortie. « Je prévois que ce soit mon dernier, » James Gunn a déclaré sur les réseaux sociaux lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait d’aller au-delà du volume 3.

Que Gunn revienne ou non pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 4 reste à voir, mais il semble de plus en plus probable que le troisième film sera le dernier que nous verrons de Drax de Dave Bautista. Après avoir révélé les détails d’un film Drax & Mantis, l’acteur a déclaré qu’il n’avait aucune autre obligation contractuelle chez Marvel Studios en disant: « Je veux dire, en ce qui concerne mes obligations, j’ai Guardians 3, et ce sera probablement le fin de Drax. «

Gunn a maintenant suivi cela en déclarant que « Il n’y a pas de Drax pour moi sans vous, mon pote! Vous êtes le Drax the Destroyer du MCU et, en ce qui me concerne, ne pourrait jamais être remplacé. » Ainsi, bien que Gunn puisse être persuadé de revenir, il semble certainement qu’il n’y aura pas de Drax au-delà de Bautista, ce qui devrait être franchement.

Alors que les détails de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 rester sous clé dans le coffre-fort Marvel, Gunn a révélé certaines informations, notamment qu’il n’avait pas à faire d’ajustements au film concernant les différents retards. « Non, pas grand chose. La plupart des ajustements ont été des choix créatifs », a-t-il déclaré. « Le chemin des Gardiens est tracé depuis longtemps. »

Gunn a déjà révélé quelques indices sur la direction de l’histoire, affirmant qu’elle impliquera fortement Rocket Racoon de Bradley Cooper. « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passe dans le futur – et beaucoup de choses (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) mettent en place ce que je prévoyais pour Rocket depuis le début. », a révélé le réalisateur l’année dernière. Gunn a continué à fournir un aperçu plus détaillé du héros un peu plus tard, affirmant que la solitude de Rocket n’est pas seulement centrale pour le personnage, mais pour toute la franchise Guardians of the Galaxy. « Une partie de la cybernétique apparemment douloureusement placée dans son corps. Un de mes moments préférés dans le film. La solitude et la désaffection de Rocket sont pour moi au centre de la franchise », a déclaré Gunn.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a récemment reçu une date de sortie estivale du 5 mai 2023, grâce à la bobine de grésillement Phase 4 de Marvel Studios, qui a taquiné toutes sortes de choses à venir, y compris des images de Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ainsi que de révéler les titres officiels du Panthère noire et Capitaine Marvel suites qui sont Panthère noire: Wakanda pour toujours et Les merveilles respectivement.

