James Gunn n’a pas l’intention de faire un film R-Rated des Gardiens de la Galaxie

Fort du succès de La brigade suicide, James Gunn, dans une récente interview, a donné un aperçu de la réalisation du film. En parlant avec Collider, Gunn a révélé comment le film a été réalisé, où dans la chronologie du DC se déroule-t-il et bien plus encore. Le cinéaste a également parlé de la cote R de La brigade suicide. Gunn a comparé le film d’ensemble anti-héros avec son Gardiens de la Galaxie films et expliqué pourquoi une cote R ne conviendrait pas au film. Voici ce qu’il a dit.

« Je ne ferais jamais un R-rated gardiens de la Galaxie. Ce ne serait tout simplement pas ce qu’est ce spectacle. C’est pour les familles, et les personnes âgées l’adorent. Cela ressemble plus à un conte de fées. Et je pense que c’est complètement, c’est ce que c’est. Escouade Suicide est quelque chose de très différent de cela, et les enjeux sont différents. Tout cela est différent. Mais si je devais dire un Shazam film, dont je ne dis pas que je vais faire un Shazam film, je ne pense pas que cela devrait être classé R non plus. Je pense que si je faisais ça, ce serait PG-13. Si j’ai fait Dead Pool, il serait noté R. Donc, je veux dire, cela dépend juste du projet. Je pense que tout est différent et le public auquel vous vous adressez est différent. Et j’adore les films PG-13, et j’aime les films classés R. Je n’ai aucun problème avec l’un ou l’autre. »}

Dans l’ensemble, ce que dit Gunn, c’est que tout dépend du personnage. Il aimerait faire plus de films classés R, mais uniquement pour les personnages qui le méritent. Et gardiens de la Galaxie n’est pas le film qui a besoin de violence ou de malédiction, et Disney ne le permettrait pas non plus. Cependant, Gunn a récemment taquiné une vision plus mature et plus précise du Drax de Dave Bautista.

Un certain groupe d’antihéros violents ou l’emblématique mercenaire à gueule, Dead Pool, sont quelques-unes des créations de bandes dessinées qui ne peuvent tout simplement pas être décrites assez bien sans une cote R. Films matures pour personnages matures uniquement. Même Disney était assez intelligent pour laisser la cote R de Deadpool 3 intacte. Bien que cela puisse être une exception car une notation mature pour le prochain Lame redémarrer et le Chevalier de la lune La série Disney + semble peu probable.

Gunn a également expliqué comment Warner Bros. avait initialement des réserves sur La brigade suicidela cote de .

« J’ai écrit le script tout le temps, pensant qu’ils me laisseraient le faire, je veux dire, ils ont demandé : ‘Pouvez-vous faire ce PG-13 ?’ J’ai dit, non. J’ai dit, ‘Vous pouvez le faire et le prendre avec quelqu’un d’autre, et ils peuvent le diriger, et vous pouvez faire un PG 13. Mais si je vais le diriger, je veux que ce soit R .’ Ils se disaient : ‘D’accord, ça vaut le compromis pour nous.’ Donc, ils ont été formidables à ce sujet. »

De toute évidence, Warner Bros. avait suffisamment confiance en Gunn pour le laisser faire un film classé R avec un budget de plus de 150 millions de dollars, et ils lui ont également laissé un contrôle créatif total – ce qu’ils ont nié à Zack Snyder et David Ayer. Mais peu importe, La brigade suicide s’est avéré être incroyable même s’il a été bien en deçà des attentes au box-office. Mais cela peut être imputé à l’atmosphère mondiale actuelle. Mais DC et Warner Bros. aiment apparemment James Gunn et veulent qu’il fasse plus de films pour eux. Gunn, qui a récemment terminé le tournage Pacificateur La série télévisée mettant en vedette John Cena a également promis de faire plus de films de super-héros DC. Peut-être La brigade suicide suite?

Mais Gunn a maintenant en vue Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le tournage du film commencera en novembre et sera probablement son dernier film Marvel et celui de Dave Bautista. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 utilisera toujours le script original de Gunn, mais avec quelques modifications, et sortira le 5 mai 2023.

