James Gunn met en garde ! Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 défieront les attentes des fans

Le réalisateur du film met en garde contre l’intrigue des Gardiens de la Galaxie Tome 3. Ce sera différent de ce à quoi les fans de Marvel s’attendent !

gardiens de la Galaxie pourrait être une étude de cas dans ce que l’on appelle Univers cinématographique Marvel. Au début, c’était un grand pari de la part du cerveau de la marque, Kevin Feige, qui a décidé d’inclure ce groupe d’antihéros peu connu du grand public et de leur offrir un casting luxueux, un budget conséquent et un cinéaste de talent.

Ainsi, le groupe de personnages dirigé par Seigneur des étoiles (Chris Pratt), gagnait en popularité et partageait même son temps d’écran avec les héros les plus puissants de la planète : le Vengeurs, dans Guerre de l’infini Oui Fin du jeu. Maintenant, il reste un film pour James Gunn Complétez la trilogie que vous envisagez pour ces super-héros. Le côté cosmique du MCU est plus vivant que jamais dans la Phase 4 de la marque.

Que pouvons-nous attendre des Gardiens de la Galaxie Vol.3 ?

La troisième partie de gardiens de la Galaxie a la participation d’une personnalité de merveille dans les romans graphiques : sorcier Adam. Dans ce cas, l’acteur choisi pour donner vie à ce héros est Volaillera, un choix qui a surpris. Autant Gunn surprend en mettant en garde contre le rôle secret de Chukwudi Iwuji, interprète bien connu du cinéaste puisqu’il a partagé un plateau de tournage lors de la première saison de Pacificateur.

« Ce sera génial. Chukwudi, qui joue Murn dans Peacemaker, est l’un des personnages principaux du film et les gens paniquent à propos de ce qu’il fait. Je suis trés content! J’ai donné quelques scènes à Marvel avant Noël. Kevin est devenu fou. Ce n’est pas le film que les gens attendent. C’est une route difficile, mais je suis très heureux « , a fait remarquer le cinéaste en charge du film.

James Gunn eu le temps de parler de Spécial vacances des gardiens de la Galaxie: « Il y a encore des scènes à tourner. Nous allions le faire à LA, mais il y a beaucoup d’Omicron, nous n’avons pas pu le terminer. On va devoir le réparer, je n’ai pas encore commencé, mais je suis excité. Je suis jalouse du spécial vacances, parce que les gens adorent le scénario et je pense « voici le film sur lequel j’ai travaillé pendant deux ans et vous adorez le court métrage que j’ai écrit en peu de temps ». « . Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Il sortira en salles le 5 mai 2023.

