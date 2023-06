James Gunn fustige le genre de super-héros pour avoir perdu son éclat

James Gunn a exprimé ses inquiétudes sur l’état actuel des films de super-héros. En tant que personne activement impliquée dans les projets DC et Marvel, les paroles de Gunn ont un poids important à Hollywood. Cette conversation a mis en évidence les problèmes criants qui ont récemment tourmenté le genre des super-héros.







Gunn a eu une interview dans le récent épisode de À l’intérieur de toi avec Michael Rosenbaum podcast. Il a lancé le dialogue en faisant remarquer le volume considérable de contenu de super-héros qui a inondé le marché. Par rapport au début des années 2000, lorsque des séries comme Smallville étaient parmi les rares propriétés de super-héros, le paysage d’aujourd’hui est très différent. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait trop d’émissions et de films de super-héros, Gunn n’a pas mâché ses mots et a accepté. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Ouais, je pense qu’il y en a trop. Mais je ne pense pas que ce soit… C’est encore moins un problème de trop grand nombre. Et oui… nous n’allons pas nous dépasser à DC. Nous allons être très prudents avec le produit que nous proposons et nous nous assurons que tout est aussi bon que possible. »

Mais il a rapidement souligné que la quantité n’est pas le seul problème ; la qualité est également en jeu. Il a décrit comment les créateurs sont devenus complaisants et recherchent des suites sans réfléchir suffisamment à ce qui rend une histoire spéciale. Selon lui, une histoire de super-héros devrait être plus qu’une simple étiquette. Il doit avoir un cœur, des personnages distinctifs et répondre à un besoin particulier qui attire les spectateurs vers les théâtres ou les maintient collés à leurs écrans de télévision. En approfondissant l’aspect qualité, Gunn a parlé des troisièmes actes des films de super-héros récents. Le réalisateur a estimé que les films de super-héros manquent désormais de cohérence et de sens. La séquence d’action peut parfois sembler vide et faite juste pour le plaisir.

« Je pense que ce qui s’est passé, c’est que les gens sont devenus vraiment paresseux avec leurs histoires de super-héros. Et ils sont arrivés à l’endroit où, ‘Oh, c’est un super-héros, faisons un film à ce sujet.’ Et ils disent « Oh, faisons une suite, parce que la première a plutôt bien fonctionné », et ils ne pensent pas à « Pourquoi cette histoire est-elle spéciale ? Qu’est-ce qui distingue cette histoire des autres histoires ? Quelle est l’histoire au cœur de tout cela ? Pourquoi ce personnage est-il important ? Qu’est-ce qui rend cette histoire différente pour qu’elle réponde à un besoin pour les gens dans les théâtres d’aller voir ? Ou à la télévision ?' »

Il se retrouve à ne pas se soucier des personnages et pense que les films sont devenus trop génériques. Cela résonne avec un sentiment plus large que l’essence et l’âme de la narration ont été compromises. Il a également exprimé le désir de rompre avec la monotonie du genre en intégrant divers éléments, déplorant le nombre de films «intermédiaires» qui répètent simplement les mêmes histoires sans utiliser différents genres.

CONNEXES: James Gunn « époustouflé » par les tests d’écran pour les pistes dans Superman: Legacy







Le plan directeur de Gunn pour la renaissance cinématographique de DC

DC Comics/Chris Pizello/Invision/AP/Shutterstock

Gunn, cependant, n’est pas juste un autre critique. Il est en mesure d’apporter le changement. A la tête de DC Studios, il a les rênes de tout un univers cinématographique. Il s’engage à faire en sorte que les histoires racontées sous sa direction ne soient pas produites à la hâte pour surcharger le marché.

Il a révélé qu’il était prévu de sortir deux films et deux émissions de télévision par an dans l’univers DC. Gunn vise à planifier méticuleusement ces histoires pour maintenir la qualité que les fans attendent. Malgré la grève des scénaristes en cours, les plans de production sont en marche. Gunn et son équipe souhaitent contribuer à des projets de super-héros de qualité sur grand et petit écran.

La première entrée dans ce qui est surnommé le « Chapitre 1 de James Gunn » est Commandos Créaturesqui sera disponible sur Max, suivi de Superman : Héritagedont la sortie en salles est prévue le 11 juillet 2025. Ces projets témoigneront de la capacité de Gunn à suivre le discours et à rajeunir un genre qui, selon ses mots, est devenu « paresseux ».