James Gunn ferait un film Scooby-Doo classé R s’il avait le temps

Un R-rated Scooby Doo le film n’est pas en dehors du domaine du possible selon un cinéaste directement impliqué dans la franchise. En 2002, le premier film Scooby-Doo en direct est sorti en salles par le réalisateur Raja Gosnell et le scénariste James Gunn. Gosnell reviendrait également à la barre des années 2004 Scooby-Doo 2 : les monstres se déchaînent avec Gunn écrivant également le script de la suite. Il y avait eu des plans provisoires pour que Gunn écrive et réalise le troisième volet, mais le film ne s’est jamais concrétisé.

Au cours des années suivantes, Gunn s’est particulièrement occupé de son travail dans les franchises de films de super-héros. Il prépare actuellement la sortie de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour clôturer la trilogie Marvel Cinematic Universe suite au grand succès des deux premiers films. Chez Warner Bros., Gunn a également connu le succès avec la sortie l’année dernière de La brigade suicide avec sa série dérivée HBO Max, Pacificateurqui a une deuxième saison en préparation.

Avec tant de choses qui l’occupent ces derniers temps, Gunn n’a pas le temps de s’engager dans un autre projet majeur en ce moment. Apparemment, c’est aussi la seule chose qui l’empêche de poursuivre une nouvelle action en direct Scooby Doo film qui ramène le casting original mais avec une touche en rendant le film R-rated. Après Scooby-Doo 1 & 2 La star Freddie Prinze Jr. a tweeté que Warner Bros. ne sortirait jamais un tel film, Gunn n’était pas d’accord, mais a déclaré qu’il n’avait tout simplement pas le temps de le faire.

« A tort ou à raison, ils n’ont pas le courage de faire ce film », a déclaré Prinze.

« Je pense qu’ils le feraient si on leur demandait, » Gunn tweeté retour. « Je ne pense pas que j’ai le temps en ce moment ! »





Scooby-Doo présentera une version plus adulte de la franchise avec Velma

HBO Max

Peut-être que James Gunn est sur quelque chose, car Warner Bros. a donné à Mindy Kaling une certaine latitude pour donner une tournure adulte à Scooby Doo. Elle travaille actuellement sur Velma, une réinvention qui se concentrera sur Velma résolvant des mystères sans l’aide de Scooby ou de la Mystery Machine. La série HBO Max est destinée aux adultes Scooby Doo fans, comme une première image, Velma rencontrait un cadavre mutilé. Kaling a également révélé comment ce Velma était d’origine indienne, ce qui a déclenché une réaction violente sur les réseaux sociaux au moment de l’annonce.

« C’est un si grand personnage, elle est si intelligente, et je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer qu’une fille ringard vraiment intelligente avec une vue terrible qui aimait résoudre des mystères ne pouvait pas être indienne », a déclaré Kaling sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers. « Comme là-bas sommes Les nerds indiens. Cela ne devrait pas être une surprise pour les gens, mais les gens sont comme, ‘Non, non, non.’ Soit dit en passant, c’est un petit pourcentage de personnes, mais cela m’a vraiment fait penser: « D’accord, nous devons être très prudents avec ce personnage. » Ce que nous serons, parce que nous l’aimons, et nous aurons de belles aventures. »