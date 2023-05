James Gunn félicité par PETA pour ses descriptions de la cruauté des tests sur les animaux dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Bien que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a été critiqué pour ses scènes troublantes de cruauté envers les animaux étant trop pour le jeune public, le groupe de défense des droits des animaux PETA a félicité le dernier film Marvel de James Gunn pour « donner un visage » au sort des animaux utilisés à des fins de test. L’organisation a décerné au réalisateur un Not Just a Number Award pour avoir montré des scènes de « cruauté envers les animaux » dans le dernier film du MCU.

Le nouveau gardiens de la Galaxie le film ne s’est pas retenu en ce qui concerne les scènes dans lesquelles le favori de la franchise Rocket Raccoon (exprimé par Bradley Cooper entre autres dans le film) est vu être torturé et expérimenté par le High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), alors que Gunn plonge dans le passé traumatique du personnage. Certaines des scènes bouleversantes ont conduit à des appels pour que le film reçoive un certificat supérieur à PG-13, car cela peut être trop pour les jeunes enfants. Cependant, il semble que Peta estime que l’énorme public auquel le film est présenté signifie que davantage de gens seront obligés de réfléchir à la façon dont certains animaux sont traités lorsqu’il s’agit de tester des produits humains.

Dans une déclaration publiée par Lisa Lange, vice-présidente principale de PETA, elle a fait l’éloge du film de Gunn et a célébré le film pour avoir montré des animaux en tant qu’individus avec des sentiments. Dit-elle:

Bien qu’il y ait eu un court laps de temps où il semblait James Gunn n’arriverait pas à terminer sa trilogie Marvel, le réalisateur a expliqué à plusieurs reprises que ce film concernait toujours Rocket. Discutant de la façon dont il pensait qu’il devait revenir dans la franchise pour raconter cette histoire particulière, Gunn a précédemment déclaré:

« La chose la plus importante pour moi était l’histoire de Rocket, puis, après cela, tous les autres. Rocket est le protagoniste secret des Gardiens de la Galaxie et a toujours été au centre de celui-ci pour moi ; La raison pour laquelle je suis revenu et j’ai décidé de faire ce film, c’est parce que j’avais vraiment l’impression que l’histoire de Rocket devait être racontée – et elle a été laissée en suspens après le Vol 2. C’est donc la chose la plus importante. C’est aussi la fin d’une trilogie. le premier film parle de la mère, le deuxième film parle du père et le troisième film parle de soi. Et c’est ce qu’est ce voyage… »