James Gunn fait allusion au fait de tuer les personnages des Gardiens de la Galaxie 3 à la Suicide Squad

Le dernier film de la série, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pourrait être la fin de la route pour certains des super-héros titulaires, le réalisateur James Gunn taquinant le danger imminent, et peut-être même la mort, pour certains des personnages les plus aimés du MCU. En comparant la prochaine suite de Marvel à son entreprise cinématographique la plus récente, La brigade suicide, Gunn a fait allusion de façon inquiétante à la possibilité que certains des Gardiens de la galaxie empruntent la voie de la Task Force X dans le troisième film …

« Il y a un sentiment de danger beaucoup plus grand pour tous nos personnages [in the Suicide Squad] parce que nous savons qu’ils pourraient tous mourir. Alors que dans Guardians, oui, évidemment j’ai tué Yondu, j’ai tué le gros Groot originel, mais ce n’est pas la même chose. Nous savons que la plupart d’entre eux s’en sortiront vivants. Au moins pour deux films. »

Sentez-vous cela? C’est le sentiment de panique qui s’empare du cœur des fans de Drax et Rocket. On a demandé à Gunn s’il pouvait élaborer, ce à quoi il a répondu ; « Vous devrez attendre et voir. »

Les détails de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3restent sous clé, enterrés dans le coffre-fort de Marvel Studios, mais Gunn a déjà révélé quelques indices sur la direction de l’histoire, déclarant qu’elle impliquera fortement le Rocket Racoon de Bradley Cooper. « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passe dans le futur – et beaucoup de ces trucs (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) configurent ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début « , a déclaré Gunn à propos de l’intrigue du film.

Avec plusieurs des personnages de la première génération du MCU ayant maintenant été retirés, y compris Tony Stark et Steve Rogers, on s’attend depuis un certain temps à ce que le gardiens de la Galaxie threequel sera en quelque sorte une fin à cette itération du gardiens de la Galaxie équipe, laissant beaucoup à se demander combien partiront triomphalement vers le coucher du soleil et combien finiront à six pieds sous terre. Eh bien, malheureusement, il semble que ce dernier soit loin d’être exclu.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait également être le dernier tour de Gunn avec Marvel, le cinéaste révélant qu’il pourrait maintenant poursuivre sa vision à DC.

« Pour moi, Guardians 3 est probablement le dernier. Je ne sais pas comment le refaire. Je trouve que, en raison de la possibilité de faire des choses différentes dans le multivers DC, c’est amusant. Ils commencent vraiment à ressembler à leur bandes dessinées. L’univers Marvel a toujours été un peu plus cohérent, et DC a toujours eu plus de bons singles. Ils avaient The Dark Knight Returns. Ils avaient Watchmen. Ils avaient The Killing Joke. Ils avaient Swamp Thing d’Alan Moore. Le fait qu’ils ont fait Joker, qui est un type de film totalement différent, pour moi c’est cool. Je suis très excité par le film de Matt [Matt Reeves’ The Batman]. Ils impliquent de très bons cinéastes. Ils vont toujours être aléatoires – je ne veux tout simplement pas qu’ils deviennent ennuyeux. »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 réunira à nouveau la distribution de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel et Bradley Cooper, et devrait sortir en salles le 5 mai 2023. Vous pouvez actuellement voir James Gunn tuer une foule d’autres personnages de bandes dessinées dans les DC La brigade suicide, qui est maintenant disponible.

