James Gunn explique pourquoi la trame de fond de Drax a changé dans Les Gardiens de la Galaxie

De tous les personnages du gardiens de la Galaxie films, celui qui a souvent causé pas mal de discussions en matière de trame de fond est Drax le Destructeur. Joué par Dave Bautista, Drax a fait l’objet de nombreux débats en ligne en raison du fait que son histoire des bandes dessinées n’était pas adaptée au cinéma, et à un moment donné, il semblait que Bautista lui-même n’était pas particulièrement satisfait de la façon dont l’histoire profonde de Drax avait été négligée. . Cependant, dans une récente Twitter après avoir répondu aux questions d’un fan, le réalisateur James Gunn a expliqué un peu pourquoi la trame de fond complète de Drax n’a pas été utilisée dans le gardiens de la Galaxie films.

Alors que Drax apparaîtra dans le prochain Thor: Love and Thunder, Les Gardiens de la Galaxie spécial vacances, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 l’année prochaine, Bautista a fait savoir qu’il serait probablement l’un des personnages qui quitteraient la franchise après ce moment. Parfois, il a cité son âge comme raison de vouloir abandonner le rôle, et à d’autres moments, il n’a tout simplement pas été satisfait de la façon dont le personnage n’a pas eu de trame de fond significative dans la franchise.

À ce sujet, dans son article sur Twitter, James Gunn a expliqué pourquoi Drax n’a pas commencé en tant qu’humain comme son homologue de bande dessinée. Il semble que dans le grand schéma des choses, cela n’a tout simplement pas fonctionné pour que le film inclue autant d’histoire dans le premier gardiens de la Galaxie sortie. Invité à expliquer pourquoi Drax n’a pas commencé comme Arthur Douglas selon les bandes dessinées, Gunn a répondu:





« Je ne voulais pas faire un space opera avec une douzaine de terriens qui se sont retrouvés par hasard dans l’espace. Comment pourrais-je même expliquer cela dans les 20 premières minutes d’un film ? Je voulais un groupe d’extraterrestres et d’orphelins de différentes planètes qui se sont regroupés.

L’histoire de Drax dans les bandes dessinées est beaucoup plus tragique et plus sombre que le MCU





Alors que Drax apporte beaucoup de comédie au MCU, à travers une série d’observations erronées et de doublures, son alternative à la bande dessinée a un ton beaucoup plus sérieux et une trame de fond sombre. Alors que les films ont brièvement évoqué le fait que Drax voulait tuer Thanos pour la mort de sa famille, dans les bandes dessinées, Drax était à l’origine humain, un agent immobilier jouant du saxophone pour être précis, mais après la mort de sa famille aux mains de Thanos, son l’âme est prise et placée dans un nouveau corps superpuissant et il devient Drax le Destructeur, personnage capable de voler et de projeter des explosions d’énergie de ses mains nues. Pas exactement le même que son homologue du film.

Avec tant de différence dans l’histoire, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi certains fans de bandes dessinées inconditionnels n’ont pas été particulièrement impressionnés par la version simplifiée de Drax qui est apparue à l’écran. Cependant, lorsqu’il s’agit de films comme le MCU, certaines histoires sont racontées et d’autres ne dépendent pas de leur adéquation avec un récit en évolution rapide. Quand il s’agit d’un film comme gardiens de la Galaxieavec autant de nouveaux personnages à introduire, il est évident qu’un niveau de caractère plus profond peut être perdu, sinon, comme l’a dit Gunn, tout cela deviendrait un opéra spatial, et nous en avons déjà un.





