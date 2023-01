James Gunn explique pourquoi il a choisi Will Pulter en tant qu’Adam Warlock

Le directeur James Gunn a expliqué pourquoi il avait choisi l’acteur Poulter jouer Adam Warlock dans »Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 », le prochain film de l’Univers Cinématographique de merveille qui mettra fin au voyage des Gardiens.

« Les gens en ligne disaient : ‘Oh, Tom Cruise devrait être Adam Warlock' », a déclaré Gunn dans une interview. « Je voulais quelqu’un qui était jeune, et je voulais la personne qui avait des côtelettes dramatiques et comiques, pas seulement pour ce film mais pour tout ce que Marvel utilisera Adam Warlock à l’avenir. »

Alors que Poulter n’est confirmé que pour apparaître en tant qu’Adam Warlock dans le prochain épisode des Gardiens de la Galaxie, Gunn a déclaré qu’il « pourrait probablement devenir ce personnage vraiment important » dans le MCU à l’avenir.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Black Panther 3 a déjà commencé la production aux studios Marvel

Les fans de Marvel ont appris pour la première fois que Poulter avait été choisi comme Adam Warlock en octobre 2021. Cependant, ce n’est qu’en décembre 2022 qu’Adam Warlock a été vu pour la première fois au sein du MCU, le personnage cosmique faisant une brève apparition dans la première bande-annonce de ‘ ‘Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 ».

L’histoire du nouveau film se déroulera après les événements du Disney + Guardians of the Galaxy Christmas Special, où nous avons vu Peter Quill / Star-Lord toujours en deuil de la perte du Gamora original. Cependant, lorsque l’univers doit à nouveau être protégé, Star-Lord réunit l’équipe des Gardiens, face à sa mission la plus difficile (et peut-être la dernière).

Cela pourrait aussi vous intéresser : Harry Styles continuera dans Marvel après son apparition dans Eternals







Gunn, qui a écrit et réalisé les trois films des Gardiens pour le MCU, a déclaré à plusieurs reprises que le volume 3 serait « la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens », et les acteurs de la franchise ont également déclaré qu’ils peuvent ne pas revenir au MCU en tant que personnages respectifs après la sortie de ce film.

Les acteurs Chris Pratt, Zoé SaldanaDave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn et Maria Bakalova jouent dans « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » en tant qu’équipe cosmique titulaire, reprenant leurs rôles respectifs des précédents projets Marvel.

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » sortira en salles le 5 mai 2023.