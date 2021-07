James Gunn exerce une autocritique sévère sur les films de super-héros

Pour le meilleur ou pour le pire, les films de super-héros ont envahi Hollywood et les grands studios ne semblent pas intéressés à s’en débarrasser depuis longtemps. Que ce soit à travers des adaptations de bandes dessinées classiques ou avec de nouveaux personnages, Marvel ou DC, ces productions sont déjà devenues partie intégrante de la culture populaire. L’abondance est telle que le cinéaste James Gunn assure que la plupart de ces productions sont ennuyeuses.

James Gunn est un nom qui, malgré des crédits en tant que scénariste dans certaines productions importantes depuis un certain temps, sa notoriété auprès du grand public a été générée récemment avant son travail aux studios Marvel avec « Guardians of the Galaxy », saga en attente de recevoir son troisième (et apparemment dernier) versement en 2023.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La veuve de Gandolfini félicite Michael pour sa performance en tant que Tony Soprano

Gunn serait également la cible d’une controverse lorsque Disney a décidé de le licencier en raison d’une série de tweets d’il y a dix ans que la société a trouvés offensants et de mauvais goût. Bien que les dirigeants de l’entreprise soient de retour en bons termes avec le réalisateur, Gunn a pris son temps en exil du MCU pour réaliser « The Suicide Squad », le nouveau film de Warner Bros. et DC Comics.

Ce récent travail avec DC Comics n’empêcherait pas le cinéaste de partager sa vision dure de l’industrie du cinéma de super-héros aujourd’hui. « Ils m’ennuient surtout maintenant », a commenté Gunn en riant dans une récente conversation avec SFX Magazine. « Je les aimais au début et il y a encore des gens qui essaient de faire des choses différentes avec eux, donc ce n’est pas une règle à 100%, mais beaucoup d’entre eux sont ennuyeux. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: The French Dispatch : Owen Wilson explique à quoi s’attendre du film

Les commentaires de Gunn sur le sujet ne sont pas étrangers à de nombreux fans du genre. Le cinéaste ne mentionne pas de sociétés spécifiques, mais il est clair qu’il fait référence à DC et Marvel, les deux sociétés les plus importantes du genre. Ces dernières années, des critiques spécialisés ont pointé du doigt un phénomène formellement appelé la « Formule Marvel », qui semble être appliqué par le studio dans chacun de ses films récents.

Espérons que la même perception « ennuyeuse » du cinéma de super-héros pourrait changer cet été avec la sortie de « The Suicide Squad », le dernier film de Gunn dans lequel le réalisateur présente une histoire d’action R-rated rapide mettant en vedette certains des plus dangereux et charismatiques. méchants dans DC Comics.