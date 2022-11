James Gunn et Peter Safran ont presque terminé la  »Bible de l’univers DC »

Les nouveaux patrons de DC Studios, James Gunn Oui Pierre Safransont sur le point de terminer la » Bible de l’univers DC », selon le directeur exécutif de Découverte de Warner Bros., David Zaslav. Ce projet fait référence à la feuille de route que prendra l’avenir de l’univers cinématographique DC.

Lors d’une présentation, Zalav a expliqué que les prochains films DC chercheront à avoir une continuité entre chacun d’eux. « Je pense que dans les prochaines années, vous allez voir beaucoup de croissance et d’opportunités chez DC, il n’y aura pas quatre Batman », a-t-il déclaré. « Donc, une partie de notre stratégie consiste à sortir DC de l’enfer, ce qui James et Peter vont faire. Je pense qu’ils ont excité les fans. Je pense qu’ils vont vous exciter pendant un certain temps. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Constantine 2 cherche à démarrer son développement avec Keanu Reeves

C’était en octobre dernier lorsque Warner Bros. Discovery a nommé Gunn et Safran comme nouveaux chefs et directeurs exécutifs de DC Studios, un studio qui remplacera DC Films et sera en charge de chacune des productions de DC, y compris les films, les séries et les dessins animés.

Gunn dirigera la direction créative de DC Studios, tandis que Safran s’occupera du côté commercial et de la production des opérations du studio. Gunn a récemment répété que son nouveau rôle ne marquait pas la fin de sa carrière cinématographique, confirmant qu’il prévoyait de diriger lui-même au moins certains des projets à venir de DC Studios.

Cela pourrait aussi vous intéresser : DC Studios : James Gunn et Peter Safran préparent les films des 10 prochaines années

Ces projets se dérouleront apparemment sous le nouveau label « DC Universe », que Gunn et Safran ont apparemment institué en faveur du DC Extended Universe qui ne comptera plus pour le futur DC Universe.

Pour le moment, il reste à confirmer si la décision de Gunn et Safran d’archiver DC Extended Universe a été approuvée, bien que les dirigeants de Warner Bros. utilisent déjà le terme DCU lorsqu’ils font référence à de nouveaux projets, étant un élément clé pour l’avenir de DC. Personnages de bandes dessinées.