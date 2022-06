James Gunn et la difficulté qu’il a dans Marvel par opposition à DC

Merveille/DC

James Gunn est un réalisateur chanceux d’avoir réussi à la fois chez Marvel et DC, mais l’expérience de travail sur ces marques est différente.

© GettyJames Gunn

James Gunn a réussi à secouer le monde du genre super-héros avec ses deux entrées de gardiens de la Galaxie pour merveille où il développe également un troisième film de l’équipe d’anti-héros et un spécial vacances qui sortira à Noël. Mais ce n’est pas tout… le cinéaste s’est croisé pour réaliser Escouade suicide Oui pacificateur dans le cadre de Univers étendu DC où il était également très apprécié.

L’impulsion et le ton que le réalisateur a imprimés sur chaque projet sont assez différents, avec un humour plus adulte et satirique dans les entrées de DC tandis que le gardiens de la Galaxie ils restent plus ouverts au grand public comme l’exigent les directives de la marque dirigée par Kevin Feige. Les compagnies sont dans le même genre maisJames Gunn C’est la preuve vivante qu’ils sont très différents les uns des autres.

Un genre et deux compagnies différentes

« Peacemaker est dans ce monde du DCEU, je veux dire, nous avons notre propre petit coin. Je pense que certaines personnes prennent ces univers très au sérieux et c’est difficile pour moi, je le fais quand je travaille sur Guardians of the Galaxy Vol 3, et quelqu’un dit : « Mais dans Avengers : Endgame, c’est arrivé ». Ensuite, je dis en plaisantant: ‘Eh bien, ce n’est pas canon.raconte le cinéaste La liste de lecture.

Apparemment maintenir la continuité de la Univers cinématographique Marvel peut être plus difficile que de lancer une série comme pacificateuroù les personnages réguliers du programme n’avaient qu’un showrunner qui est, justement, James Gunn et qu’il sait parfaitement dans quelle direction il veut aller avec cette histoire née de sa propre créativité lors du tournage de Escouade suicide.

James Gunn élargi ces concepts: « Lorsque vous travaillez avec différentes personnes jouant les mêmes personnages, même lorsque j’ai beaucoup de contrôle comme je le fais avec les Gardiens, cela peut être difficile. Mais Peacemaker est toujours dans le même monde que Jason Momoa, Ezra Miller et ces gars-là. »Gunn a admis qu’à DC également, il avait eu la chance de « jouer » avec un caméo de Ligue des Justiciers qui a reçu quelques critiques. Les deux sociétés semblent présenter un défi pour établir une continuité nette.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂