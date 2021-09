James Gunn est prêt à diriger la suite de Suicide Squad

Il est peut-être récemment revenu à Marvel, mais James Gunn n’en a peut-être pas fini avec le DCEU après tout. Le mois dernier, le cinéaste a sorti La brigade suicide, une quasi-suite du film de David Ayer en 2016. Il a également terminé le tournage de Pacificateur, une prochaine série dérivée en développement chez HBO Max qui ramène John Cena en tant que personnage principal. Le spectacle sortira en janvier, mais une bande-annonce viendra en premier au DC FanDome.

Sur Twitter, un fan a demandé si une suite à la prise de Gunn La brigade suicide était possible après le visionnage du nouveau film. Gunn a personnellement répondu en disant qu’il voyait les 8 épisodes Pacificateur série comme première suite, même s’il s’agit d’un spectacle et non dans le format traditionnel du film. Malgré cela, le réalisateur a ajouté qu’il était « ouvert » à développer L’escouade suicide 3, afin que nous puissions revoir les membres survivants du gang sur grand écran.

D’une certaine manière le #Pacificateur le spectacle est TSS2. Mais je suis ouvert à TSS3. #givepeaceafchancehttps://t.co/6S3K0lIdMR – James Gunn (@JamesGunn) 1er septembre 2021

Le sentiment semble être réciproque. Le président de DC Films, Walter Hamada, a précédemment déclaré qu’ils avaient plus de projets au studio pour Gunn, notant qu’il était toujours le bienvenu pour faire plus de projets. Cela dépend uniquement du moment où Gunn a le temps dans son emploi du temps pour commencer quelque chose de nouveau avec DC, car ils sont prêts à partir au moment où il leur donne l’appel.

« Gunn est toujours le bienvenu, quoi qu’il veuille faire », a déclaré Hamada à THR le mois dernier tout en envisageant plus Escouade Suicide films. « Il a vraiment une vision et c’est un excellent partenaire avec nous. Chaque fois qu’il veut revenir, nous sommes prêts pour lui. Il reviendra. Nous avons plus de choses prévues. »

Avec Cena en tant que pacificateur, La brigade suicide étoiles Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Jai Courtney, Peter Capaldi, Nathan Fillion, et bien d’autres stars bien connues. Le film présente un nombre de corps plutôt élevé, mais au moins un membre de l’équipe présumé mort James Gunn a officiellement confirmé être vivant. Il semblerait qu’il pensait déjà à l’avenir de l’histoire lors du développement du film.

Pendant ce temps, Gunn est de retour chez Marvel, se préparant à la production de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 cette année. Récemment, le cinéaste a suggéré que sa course avec Marvel Studios pourrait se terminer avec le troisième Gardiens film. Avant cela, cependant, il développe Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie qui sera diffusé pour la première fois sur Disney+. Le spécial présente les mêmes acteurs et personnages des films et a été développé en partie comme un hommage à Le spécial vacances de Star Wars.

La brigade suicide est actuellement en salles et est toujours diffusé sur HBO Max. Les fans du film peuvent également s’attendre à voir plus de John Cena dans la série dérivée lorsque Pacificateur frappe HBO Max en janvier 2022. Quant à Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, cette suite devrait sortir le 5 mai 2023. Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sortira sur Disney + en décembre 2022. Cette nouvelle nous vient de James Gunn sur Twitter.

