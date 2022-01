James Gunn est jaloux de son propre script spécial vacances des Gardiens de la Galaxie

Après son achèvement de La brigade suicide et son Pacificateur série dérivée, James Gunn a immédiatement commencé à travailler sur son duo de projets Marvel, Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 et le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie, dont ce dernier sera présenté en première sur Disney + cette saison des vacances avant que le troisième film ne sorte en salles l’été prochain. Selon Gunn, le script qu’il a écrit pour le Spécial vacances est si bon qu’il en est devenu jaloux pendant qu’il filmait Gardiens 3. Tandis que le Spécial vacances était censé filmer d’abord dans le tournage consécutif, la montée des cas Omicron signifiait un changement que Gunn a expliqué est quelque chose qu’ils ont dû contourner.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« C’est encore à venir dans le tournage », a déclaré Gunn à Collider en discutant du statut de la série. « Nous étions censés tourner un jour à LA, et il y a trop d’Omicron dans les parages, donc nous ne pouvions pas le faire. Nous allons devoir l’intégrer. Je n’ai pas encore commencé. Je suis ravi. C’est amusant. Le spécial vacances est… J’en suis presque jaloux, même si je l’ai écrit parce que les gens paniquent tellement à quel point ils aiment le script pour le spécial vacances que je me dis « Eh bien, attendez. J’ai ce film ici sur lequel je travaille depuis deux ans. Vous adorez le spécial vacances que j’ai littéralement écrit en très peu de temps. Mais c’est vraiment drôle et vraiment bon. «

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et le Spécial vacances devraient être la dernière contribution de James Gunn au MCU, le réalisateur voyant son avenir reposer beaucoup sur Warner Bros. et leur franchise DCEU. Ayant déjà marqué un coup avec La brigade suicide, et obtenant une solide note des premiers critiques pour le Pacificateur série dérivée sur HBO Max, Gunn a déjà prévu plusieurs autres projets liés à DC.





Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie est un visionnage essentiel pour les fans de MCU.







Bien que l’expression « spécial vacances » soit synonyme depuis des années de Spécial vacances Star Wars, James Gunn a fait tout son possible pour s’assurer que les fans du MCU aient besoin de voir cela Spécial vacances avant d’entrer dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, comme il l’a précédemment laissé entendre qu’il y a des éléments importants de l’histoire de Marvel qui y sont racontés.

« C’est dans le canon, il s’agit des Gardiens, vous allez apprendre des choses que vous devez apprendre avant le Volume 3, et c’est génial. J’en suis vraiment content.

Bien sûr, nous savons que nous verrons d’abord certains des Gardiens, au moins cet été Thor : Amour et Tonnerre, avec des images de Chris Pratt, Dave Bautista et d’autres sur le plateau partagées en ligne pendant la production de ce film. Bien que leur rôle dans le film, comme une grande partie de l’intrigue, soit inconnu, c’est un croisement que les fans ont hâte de voir depuis les scènes finales de Avengers : Fin de partie quand Thor et les Gardiens ont quitté la Terre ensemble, et vont certainement mettre en place ce qui est à venir dans le Spécial vacances et Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.









James Gunn confirme les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Chronologie… en quelque sorte James Gunn répondait aux questions des médias sociaux lorsqu’il a commenté quand Guardians of The Galaxy Vol. 3 a lieu.

Lire la suite





A propos de l’auteur