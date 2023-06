James Gunn « époustouflé » par les tests d’écran pour les pistes dans Superman: Legacy

Alors que le battage médiatique continue de monter pour la première de James Gunnle premier film DCU de la nouvelle ère Superman : Héritage, la plus grande question se pose toujours au premier plan : qui est digne de prendre le cap ensuite en tant que Superman et en tant que Lois Lane ? Depuis le départ des deux Henri Cavill et Amy Adams en tant que personnages respectifs, il y a eu de très grandes chaussures à remplir, et James Gunn a travaillé dur avec ce qui est sans aucun doute un processus de sélection incroyablement difficile. Cependant, selon un rapport de CBR et un tweet de Gunn lui-même, apparemment, ce processus a très bien progressé, le réalisateur n’ayant que les éloges les plus élogieux pour chaque audition et une excitation totale pour qui décrochera finalement le rôle.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En relation: James Gunn souligne la différence majeure entre le DCU et le MCU

Superman : Héritage est sur le point d’être le film de super-héros à succès qui lance « Chapitre un » de l’univers DCU remanié de James Gunn intitulé « Gods and Monsters ». Proclamé comme son projet passionnel personnel, Gunn réalise et écrit le film. La prémisse et le matériel source exact de la bande dessinée sont toujours secrets, d’autant plus que Gunn a admis qu’il n’était qu’à mi-chemin de l’écriture du scénario lorsqu’il a officiellement annoncé le projet et sa date de sortie prévue. À peu près la seule chose que nous savons jusqu’à présent, c’est que ce Superman le film ne sera pas une histoire d’origine, donc Kal-El sera déjà bien impliqué dans son noble devoir de protéger la Terre. Il y a encore beaucoup d’autres questions sur ce à quoi s’attendre, des éléments thématiques du film au nouveau look de costume de Superman (que Gunn a taquiné mais pas encore vraiment répondu), au casting.

Le tableau de Superman les films qui sont venus au grand écran au fil des décennies ont eu des approches nettement différentes. Les premiers ont adopté la vaillante devise de la bande dessinée « vérité, justice et à l’américaine » (Superman a en fait été créé par des artistes canadiens, de manière amusante), insufflant de l’espoir au public partout comme tout autre personnage de fiction l’a rarement fait. de Bryan Singer Le retour de Superman (2006) a également porté cette ambiance similaire, ajoutant une touche plus de comédie avec Brandon Routh assumant assez bien le rôle principal, malgré les performances médiocres du film au box-office. Ces dernières années, lorsque Zack Snyder a repris une grande partie de la DCU, il a emmené Superman dans la direction presque opposée. Comme on le connaît souvent, il a opté pour une approche beaucoup plus granuleuse, plus introspective et dystopique avec l’acteur Henry Cavill dans Homme d’acier (2013) et les deux films de suivi Batman v Superman : L’aube de la justice (2016) et Ligue des Justiciers (2017). La réponse du public a été mitigée, louant la performance de Cavill mais déplorant l’approche plus violente de Snyder avec le super-héros qui n’est allé plus loin dans le terrier du lapin que dans les deux derniers films. Homme d’acier 2 a été inévitablement supprimé, et le départ de Cavill du rôle a laissé l’avenir de Superman dans les limbes, jusqu’à ce que James Gunn intervienne pour être le super-héros théorique qui (espérons-le) sauve la DCU.





James Gunn fait l’éloge des auditions et des indices sur les meilleurs choix

Studios Marvel/WBD

Le casting de Superman dans le prochain film est de loin l’un des plus gros poids sur les épaules de Gunn en ce moment, mais malgré cette pression, il semble toujours entreprendre le processus avec beaucoup d’enthousiasme. Des rapports ont été publiés selon lesquels il aurait effectué des tests d’écran le week-end dernier sur le terrain de Warner Bros avec ce qui est peut-être certains des meilleurs prétendants pour les rôles de Kal-El/Clark Kent et de Lois Lane (il s’avère que nos meilleurs choix n’étaient pas trop loin). Gunn a pratiquement confirmé cela via un nouveau tweetet n’avait que des ondes positives à donner à ceux qui ont auditionné.

» Week-end incroyable d’auditions pour ‘Superman: Legacy’. Je suis époustouflé par certains de ces acteurs, parmi les meilleurs que j’ai jamais vus ou avec lesquels j’ai travaillé. »

Pendant ce temps, CBR a rapporté (en tandem avec nos propres reportages) que certaines de ces auditions, avec une garde-robe et un maquillage complets, incluaient très probablement les favoris de Gunn, Nicholas Hoult, David Corenswet et Tom Brittney pour le rôle de Superman. Quant à Lois Lane, la confidente et amoureuse de Kal-El, Emma Mackey, Phoebe Dynevor et Rachel Brosnahan étaient censées être parmi les prétendantes. Brosnahan elle-même a récemment proclamé que rejoindre le projet serait « extraordinaire » et que ce serait une opportunité déterminante pour sa carrière. Gunn a également taquiné ses louanges de la performance de Michael Rosenbaum en tant que Lex Luthor sur Smallville comme le meilleur portrait à ce jour.

Superman : Héritage est actuellement prévu pour la première dans les salles du monde entier le 11 juillet 2025.